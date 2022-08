En cette soirée du 17 août, tous les fans NBA attendaient avec impatience la sortie du calendrier de la saison 2022-23, prévue pour 21h. Mais à 20h59, on a eu droit à une grosse breaking news qui a pris tout le monde de court : LeBron James a décidé de prolonger avec les Los Angeles Lakers.

Éligible à une extension de contrat cet été, le King a donc pris son stylo pour prolonger son partenariat avec la mythique franchise californienne, qu’il a rejoint en 2018 en provenance de Cleveland. La nouvelle a été annoncée en premier par Adrian Wojnarowski d’ESPN, plus clutch que Shams sur ce coup-là. Les détails ? Les voici. Deux années supplémentaires, pour un montant total de 97,1 millions de dollars (48,5 millions par an). Un montant qui pourrait même atteindre les 111 millions de dollars selon ESPN en cas de grosse augmentation du salary cap pour la saison 2023-24. Et comme l’indique le collègue de Woj, Bobby Marks, LeBron devient par la même occasion le joueur NBA le mieux payé de l’histoire de la Ligue avec 532 millions de billets verts accumulés (devant Kevin Durant) via ses contrats depuis le début de sa carrière pro en 2003. Maintenant qu’on a balancé ces chiffres qui font forcément tourner la tête, on rappelle que James était sur le point d’entrer dans la dernière année de son deal avec les Lakers en 2022-23, et qu’il se retrouve désormais lié aux Lakers jusqu’en 2025. Néanmoins, détail très important à souligner, LeBron a négocié une petite player option concernant sa deuxième année, qui correspond à la campagne 2024-25. Cela signifie qu’il peut théoriquement devenir agent libre en 2024 et qu’on est donc plus sur une prolongation 1+1 qu’une extension de deux ans.

The two-year, $97.1M extension, which includes a 15 percent trade kicker, makes LeBron James the highest earning player in NBA history with $532M in guaranteed money. He surpasses Brooklyn’s Kevin Durant. pic.twitter.com/UUHMspiKZp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

Cette prolongation n’a rien de vraiment surprenant car même si les Lakers restent sur une saison cata, LeBron est plutôt du genre à kiffer sa life dans la Cité des Anges. Et avec sa player option sur la saison 2024-25, il est toujours en position de réaliser son rêve ultime : jouer dans la même équipe que son fiston Bronny quand ce dernier aura l’opportunité de débarquer en NBA. Pour rappel, celui qui tape des tomars en plein Nanterre est théoriquement éligible à la Draft 2024. LeBron s’est donc laissé la porte ouverte pour rejoindre la franchise qui sélectionnera Bronny dans deux ans, et ainsi marquer l’histoire en devenant le premier duo père – fils à partager le même maillot. En attendant ce moment qui s’annonce d’ores et déjà épique, le King ne pense qu’à une seule chose : rebondir après le fiasco collectif de la campagne 2021-22 et permettre aux Lakers de retrouver le devant de la scène. On l’a dit il y a tout juste une semaine, James va organiser un minicamp en mode team building du côté de San Diego avant même le début du camp d’entraînement fin septembre, histoire de construire des liens solides qui ont clairement manqué la saison passée. Avec un nouveau coach nommé Darvin Ham qui devra faire marcher l’expérience Westbrook, un Anthony Davis qu’on attend revanchard et un LeBron qui risque de défier une nouvelle fois les lois de la nature, les Lakers comptent bien repartir sur des bases saines.

LeBron James aux Lakers jusqu’en 2024, ça c’est acté. Ensuite, cela dépendra probablement de l’endroit où va atterrir son fils Bronny s’il débarque bien en NBA lors de la Draft prévue cette même année. Les fans de Los Angeles peuvent souffler, au moins un peu…

Source texte : ESPN