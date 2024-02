Entre les résultats médiocres des Lakers depuis le In-Season Tournament et les messages plus ou moins subliminaux envoyés par LeBron James, certains commençaient à se poser des questions sur l’avenir du King à Los Angeles. Mais son agent Rich Paul a tenu à mettre les choses au clair.

“LeBron ne sera pas transféré, et il ne demande pas à l’être.”

Voilà c’est dit.

Le message est signé Rich Paul, agent de LeBron James, en réponse aux récentes spéculations concernant l’avenir du King chez les Lakers. Ce dernier sera toujours à Los Angeles, même après le jeudi 8 février.

Agent Rich Paul says LeBron James will not be traded

https://t.co/5LSRc6D1Vp

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 2, 2024

Frustré par certaines défaites des Lakers (bilan de 25 victoires – 25 défaites), LeBron James a récemment haussé le ton dans ses déclarations d’après-match (voir ici ou là). Il a également alimenté les spéculations en publiant un tweet avec un sablier le 31 janvier dernier, dans la plus pure tradition lebronesque.

Et puis ces dernières heures, un journaliste de Los Angeles – qui avait annoncé plusieurs scoops par le passé dont l’arrivée de Kawhi Leonard à L.A. (2019) – a tweeté que le manager Rob Pelinka était en train de chercher un partenaire de trade pour le King. Cerise sur le gâteau, LeBron James n’a pas joué à Boston hier.

⌛️

— LeBron James (@KingJames) January 31, 2024

Hearing from @nba peeps @KingJames is the top of the @Lakers list to trade the 39 year old. Pelinka is looking for the right team to dance with and is close to a suitor Lbj and AD both out tonight. @KTLA @KTLA5SPORTS #nba #Lakers

— David pingalore (@DavidPingalore) February 1, 2024

Tous ces éléments ont donc poussé Rich Paul à monter au créneau pour assurer que LeBron James ne bougera pas d’ici jeudi soir. Si on attend des mouvements de la part des Lakers à la deadline, ils ne concerneront pas le King.

