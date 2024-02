Alors que la NBA Trade Deadline est dans six jours, les rumeurs de transfert vont devenir de plus en plus insistantes. On apprend aujourd’hui que les Wolves convoitent Tyus Jones et Monte Morris pour booster leur rotation à la mène.

Question du jour : quels sont les points communs entre Tyus Jones et Monte Morris ?

Ils jouent tous les deux meneurs de jeu ; Ils sont expérimentés ; Ils font partie des meneurs les plus propres du circuit (0,8 turnover par match en carrière pour les deux) ; Ils intéressent les Minnesota Timberwolves.

D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, Jones et Morris sont effectivement sur les tablettes de la meilleure équipe de l’Ouest.

Jake notes in here that the Wolves are active in the backup point guard market. He lists three names:

– Tyus Jones

– Monte Morris

– Bones Hyland

Jake also reports that rival executives believe Jones will go for multiple seconds rather than a first https://t.co/OxMAYTCU3M pic.twitter.com/uKvwPFKkVH

— Jack Borman (@jrborman13) February 2, 2024

Connaissant les faiblesses des Wolves cette saison, on n’est pas vraiment surpris de voir ces deux noms être associés avec la franchise du Minnesota. Car même s’ils sont premiers de l’Ouest, les Loups manquent encore de fluidité en attaque et sont l’une des pires équipes de la NBA dans la catégorie des balles perdues (28e au turnover ratio, 26e au ration assist/turnover). Minnesota a également laissé filer plusieurs matchs dans les quatrièmes quart-temps à cause d’une mauvaise exécution en attaque.

Les limites offensives des Wolves se voient notamment quand le meneur titulaire Mike Conley n’est pas sur le terrain ou absent. Il y a donc un vrai besoin sur le spot de meneur remplaçant. C’est un rôle dans lequel Tyus Jones a particulièrement brillé quand il était la doublure de Ja Morant aux Grizzlies. Idem pour Morris, quand il était remplaçant derrière Jamal Murray à Denver.

De plus, comme le rappelle l’insider Jake Fischer, il existe déjà des liens entre ces deux joueurs et la franchise de Minneapolis. Jones a en effet commencé sa carrière aux Wolves, tandis que Morris connaît bien Tim Connelly, actuel boss de Minnesota et ancien manager des Nuggets.

Des choix de second tour pourraient suffire pour permettre aux Loups d’acquérir l’un des deux meneurs. Alors, deal ?

Source texte : Yahoo Sports