Thomas Heurtel vs FFBB : “La Charte était bidon” selon le meneur, la Fédé contre-attaque

À moins de six mois du début des Jeux Olympiques de Paris, le dossier Thomas Heurtel fait son retour dans l’actualité. Le meneur du Zénith Saint-Pétersbourg, non sélectionné pour le Mondial 2023 suite à son départ en Russie, assure que la Fédération Française de Basket (FFBB) était au courant de ses intentions au moment de la signature de la Charte à l’été 2022…

Août 2022 : dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la FFBB demande aux joueurs de signer une Charte stipulant que “les joueurs, joueuses et staffs qui signeraient un contrat avec un club russe ou bélarusse ne pourront plus être sélectionnés en Équipe de France tant que les mesures d’exclusion de toutes les compétitions internationales seront en vigueur.”

Septembre 2022 : Thomas Heurtel remporte avec les Bleus la médaille d’argent à l’EuroBasket.

21 septembre 2022 : Thomas Heurtel signe dans le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg.

Novembre 2022 : le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat officialise l’exclusion de Thomas Heurtel du groupe France. “C’est terminé, il n’a pas respecté son engagement alors qu’on lui avait clairement présenté les choses.”

Été 2023 : Thomas Heurtel ne participe pas à la Coupe du Monde de basket avec l’Équipe de France. Les Bleus passent au travers et sont éliminés dès le premier tour de la compétition.

Lors d’une apparition sur Skweek, Thomas Heurtel assure que la FFBB – du président Jean-Pierre Siutat au coach Vincent Collet en passant par le manager Boris Diaw – était au courant de ses intentions de signer au Zénith Saint-Pétersbourg, avant même de demander la signature de la Charte.

🚨🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨 𝗦𝗞𝗪𝗘𝗘𝗞 🚨🚨

💣😱 "𝗟𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗱𝘂 𝗯𝗶𝗱𝗼𝗻, 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗵𝗶𝗿𝗲𝗿, 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗮𝘂 𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 (que j’allais signer au Zenith)" 😱

😳 Thomas Heurtel se livre en exclusivité et sans tabou… pic.twitter.com/2WuUeUHtfZ

— SKWEEK (@skweektv) February 1, 2024

En réponse aux déclarations d’Heurtel, la FFBB a tenu à apporter des précisions via un communiqué.

“Le bureau fédéral et son président Jean-Pierre Siutat n’étaient pas au courant de l’existence d’un contrat entre Thomas Heurtel et un club russe. Ce fut clairement le choix du joueur, après l’EuroBasket, de signer et d’aller jouer dans un club russe en toute connaissance de cause dans le non-respect de l’attestation sur l’honneur qu’il avait signée.”