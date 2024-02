Tony Snell en quête d’une franchise NBA pour aider ses enfants atteints d’autisme

Actuellement en G League chez les Maine Celtics, Tony Snell n’a pas joué en NBA depuis avril 2022. Il possède neuf saisons NBA au compteur, soit une de moins que le minimum requis pour pouvoir bénéficier du plan d’aide médicale mis en place par la Ligue et le syndicat des joueurs. Tony Snell est papa de deux enfants autistes.

Si vous ne connaissez pas l’histoire de Tony Snell, on vous invite à lire cet article datant de juin dernier. Si vous voulez un résumé rapide, sachez que Snell s’est découvert – à 31 ans – dans le spectre autistique, lui qui est père de deux garçons (3 et 2 ans) atteints d’autisme.

Aujourd’hui, celui qui est arrivé en NBA en 2013 (chez les Chicago Bulls) n’espère qu’une seule chose : retrouver une équipe dans la Grande Ligue. Pas nécessairement pour pouvoir rejouer au basket, mais pour aider sa famille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Complex Sports (@complexsports)

La NBA possède un plan d’aide médicale spécifique pour les joueurs ayant passé au moins dix saisons dans la Ligue. C’est le plan “Premium”, qui permettrait à Tony Snell de couvrir l’ensemble de ses dépenses liées au traitement de l’autisme.

“C’est quelque chose dont j’ai vraiment besoin. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme et mes enfants.”

Problème : Tony Snell n’a que neuf saisons au compteur actuellement, et n’a pas joué en NBA depuis près de deux ans. À 32 ans et après une campagne 2021-22 à seulement 3,5 points de moyenne, pas sûr que Snell retrouve un spot en NBA pour atteindre les dix saisons, et donc obtenir le plan d’aide médicale qui va avec.

Chuck calls for an NBA team to sign Tony Snell, who is looking to sign with an NBA team by Friday in order to qualify for the players association's retiree benefits.

Snell hopes to qualify for his two children diagnosed with autism spectrum disorder. pic.twitter.com/Cs3YkuNW83

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 2, 2024

Charles Barkley, ancienne star NBA et aujourd’hui grande figure médiatique, a voulu mettre la lumière sur la situation de Tony Snell en faisant un appel sur l’émission NBA on TNT.

“J’espère que l’un d’entre vous (les dirigeants, ndlr.) va signer Tony pour que ses deux enfants autistes puissent recevoir les meilleurs soins médicaux possibles.” – Charles Barkley

Snell doit être signé par une équipe NBA pour le reste de la saison, et ce avant la fin de la semaine (ce vendredi), pour être éligible au plan d’aide médicale de la Ligue. Est-ce qu’une franchise avec une place de libre dans son effectif va faire un geste pour aider Tony ?

“On dit toujours que la NBA est une famille. Alors signons-le pour le reste de la saison” a ajouté Charles Barkley.

Pourvu que Sir Charles soit entendu.

___________

Sources texte : Complex Sports, Yahoo Sports, NBA on TNT