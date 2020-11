Officiel : Tony Snell échangé contre Dewayne Dedmon, c’est pas très sexy mais c’est bien d’être complet

Ce n’est clairement pas la nouvelle du siècle ni même du jour, mais ça a au moins le mérite de maintenir notre niveau de concentration au taquet avant les grands travaux prévus ce soir. Detroit et Atlanta se sont discrètement échangés Dewayne Dedmon, Tony Snell et Khyri Thomas. Une heure de sommeil en moins et on croyait qu’Uncle Drew débarquait en Géorgie. Allez, café.

A quelques heures de l’ouverture officielle de la Free Agency 2020, tout le monde peaufine sa stratégie. Les Hawks et les Pistons ont été très actifs, que ce soit dans les rumeurs ou à la Draft. Avec quatre picks dont Killian Hayes en septième position, Detroit a enclenché un processus de reconstruction qui prendra du temps. A Atlanta, les pioupious ont un peu d’avance et viseront clairement les Playoffs en 2021. C’est notamment dans ce but que Dewayne Dedmon a été échangé contre Tony Snell et Khyri Thomas selon l’inépuisable Adrian Wojnarowski d’ESPN. On vous explique tout juste en-dessous, vous allez voir c’est pas sorcier.

Detroit is trading Khyri Thomas and Tony Snell to Atlanta for Dewayne Dedmon, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Pour les Hawks, c’est d’abord une manière de faire de la place au nouveau venu. Onyeka Okongwu sera ainsi le back-up officiel de Clint Capela au poste 5 et pourra bénéficier d’un vrai temps de jeu dès sa première saison chez les professionnels pour engranger de l’expérience plus rapidement. Tant qu’il évite de copier le Suisse aux lancers-francs, tout devrait bien se passer. La venue de Tony Snell permet quant à elle d’ajouter un peu de fiabilité au tir derrière l’arc (il tourne à 40% depuis quatre ans) mais aussi de libérer un peu plus de place dans la banque d’Atlanta (1,1 million de dollars de salaire en moins que le double D et un contrat qui expire en 2021) en vue d’une potentielle signature dans les prochaines heures. Danilo Gallinari et Gordon Hayward, on pense effectivement à vous. A l’inverse, les Pistons ne sont pas trop regardant sur le salaire et récupèrent un vétéran qui va parfaitement aider Isaiah Stewart à démarrer sa carrière en NBA. Et pour ceux qui s’inquiétaient pour Khyri Thomas, l’homonyme raté du meneur des Nets sera vraisemblablement coupé et on lui souhaite de retrouver une nouvelle franchise au plus vite.

Ça ne va pas révolutionner le paysage de la Ligue mais ça vous permettra au moins d’éviter de passer pour celui ou celle qui débarque lorsque vous vous rendrez compte que Tony Snell n’est plus à Detroit lors de votre prochaine partie de 2K. Et on sait qu’un paquet de fans français vont être tentés de prendre les Pistons à partir de la rentrée. Ne nous remerciez pas, on ne fait que notre boulot.

