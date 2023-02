Transféré aux Hawks à la deadline, Saddiq Bey devrait jouer dès ce soir pour les Faucons. Capable de contribuer à la fois au scoring et en défense, ce dernier a été un joueur régulier en trois saisons chez les Pistons.

Bonne nouvelle pour les fans des Hawks : Saddiq Bey devrait être disponible ce soir contre les Hornets. L’ailier jouera ainsi son premier match pour Atlanta. Pour rappel, ce dernier a été transféré avant la deadline des Pistons aux Hawks, dans un échange à 3 entre Detroit, Atlanta et Golden State.

Aux Pistons, Bey s’était affirmé comme un solide joueur de rotation. Récupéré à la 19ème place de la Draft NBA 2020, l’ailier s’est avéré être un mini steal. Sur l’exercice 2022, Saddiq Bey a joué l’ensemble des 82 matchs, en étant la troisième option offensive des Pistons derrière Jerami Grant et Cade Cunningham.

Bien sûr, l’effectif des Pistons n’est pas le plus fourni actuellement, mais il s’agit là d’une performance à souligner pour un joueur qui n’était que sophomore. Beaucoup se souviennent de son coup d’éclat réalisé face au Magic la saison passée : Saddiq Bey avait enregistré son record en carrière avec 51 points, montrant sa valeur à la grande ligue.

Cette saison, Bey est encore un exemple de régularité, puisqu’il a joué l’ensemble des 52 rencontres de 2023. Avec 14 points et 4 rebonds de moyenne, accompagnés d’efforts défensifs non négligeables, Saddiq Bey sera un coéquipier très utile pour Trae Young et son équipe.

Source : HoopsHype