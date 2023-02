Après une semi-pause dominicale pour des raisons de Super Bowl et avant une vraie pause d’une petite semaine en raison du All-Star Break, la NBA redouble d’intensité jusqu’à jeudi soir. Au programme de ce lundi ? Onze matchs, et quelques jolis chocs !

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Heat – Nuggets. Au diable la hype et les gros marchés, une fois n’est pas coutume : on a choisi pour ce soir un match où ça va causer de basket, de vrai. Un double-MVP en puissance et à qui il ne manque plus grand chose pour la passe de trois ? Leader incontesté de la… meilleure équipe de l’Ouest ? Très bien, mais c’est encore mieux quand face à Denver se dresse le Heat, désormais bien lancé vers les Playoffs et fort d’un duo de All-Stars au top de sa forme. Le public botoxé du Heat saura recevoir Nikola Jokic, il l’adore depuis “l’épisode Markieff Morris”, et on aura en tout cas droit à un énorme choc entre deux des meilleures attaques et deux des meilleures… défenses de la Ligue, bref, entre deux des meilleures équipes de NBA tout court.

