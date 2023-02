Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ja Morant persiste et signe : les récents transferts à l’Ouest ne changent pas sa vision de la conférence. (source : Yahoo Sports)

“Je m’en fiche, honnêtement. J’ai dit ce que j’ai dit, et je le pensais. La confiance que j’avais quand j’ai dit ça est la confiance qui nous a emmené où nous sommes aujourd’hui, à savoir l’une des meilleures équipes de la ligue. Ma confiance ne changera jamais” – Ja Morant

Justin Holiday a été coupé par les Rockets, il devrait s’engager avec les Mavericks (source : Brian Windhorst)

Boban Marjanovic a signé avec les Rockets pour la fin de saison (source : Houston Rockets)

Les Nets n’avaient pas l’intention de récupérer Russell Westbrook à la trade deadline quoi qu’il arrive (source : ESPN)

