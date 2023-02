Les Pelicans souhaitaient attendre le All-Star Break pour faire un point sur la blessure de Zion Williamson. Malheureusement, il a rechuté à l’entraînement et sera absent encore… un bon moment.

Gros coup dur pour New Orleans…

Si les Pels ont pu apprécier dernièrement le retour de Brandon Ingram, les volatiles devront encore patienter avec Zion Williamson. L’intérieur, blessé aux ischio-jambiers depuis le 2 janvier, voit son retour encore repoussé. En effet, le numéro 1 de la Draft 2019 a aggravé sa blessure à l’entraînement, alors même qu’il était en protocole de reprise. C’est David Griffin, le GM des Pelicans, qui a annoncé la mauvaise nouvelle.

“On pense qu’il va manquer plusieurs semaines après le All-Star Weekend. Il est clair qu’il vit mal cette rechute. Malheureusement c’est une blessure qui présente de fortes chances de se répéter. Il n’a rien fait de mal, il était très appliqué tout au long du processus.”

D’après The Athletic, Zion Williamson aurait rechuté lors d’une opposition en 3 contre 3. Quoi qu’il en soit, c’est un véritable coup d’arrêt pour l’ailier fort qui venait d’être nommé titulaire pour le match des étoiles. Mais c’est surtout sa franchise qui va devoir en payer les conséquences, car sans lui c’est… compliqué. Avec les absences de Zion et Brandon Ingram, les Pelicans n’ont remporté que six de leurs vingt derniers matchs et ont notamment traversé une série de dix défaites consécutives. Le retour de BI a sauvé un peu les meubles et New Orleans, qui était sur le podium de la Conférence Ouest, est passé 7è mais garde tout de même un bilan positif (29-28).

Pelicans All-Star Zion Williamson – sidelined since Jan. 2 with hamstring strain – re-aggravated the injury and is expected to miss additional weeks after All-Star break, David Griffin says. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2023

À 22 ans, l’intérieur n’a joué que 114 matchs en trois saisons et demi. À chaque fois qu’il est sur le terrain, qu’il montre des progrès et des choses prometteuses, une blessure vient le couper dans son élan. Et c’est très inquiétant, tant sa fragilité peut parfois poser question. Lors de sa saison rookie, Z-1 avait manqué les deux premiers tiers de la saison et n’avait joué que 27 matchs. Son année sophomore nous avait fait respirer avec 61 matchs joués, mais une blessure contractée au pied lui fera par la suite manquer… l’intégralité de la saison 2021-22. Avec un an de convalescence on se disait alors qu’il pouvait mettre les pépins de côté et enfin lancer sa carrière mais aujourd’hui il n’en est rien et encore une fois, Zion Williamson devra faire une croix sur une partie de sa saison. Que c’est frustrant.

Source texte : NBA, The Athletic, Basketball Reference