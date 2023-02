Allez c’est parti pour le récap de la semaine en TrashTalk Fantasy League. Au sommaire du Cam Thomas, des carottes dans les franchises mythiques et les patrons qui assurent en individuel comme par équipe.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

On a la preuve que même en ne connaissant rien à la NBA, on peut cartonner en TrashTalk Fantasy League. Merci LeBasketix de redonner de l’espoir à tous les nullos.

Le podium individuel

Le mano à mano entre les deux anciens joueurs des Nets se poursuit au sommet de la TTFL.

Le podium par équipe

Les trois équipes de tête de la semaine dernière sont de retour, même si FatBalls grille la politesse à Shaqiallin pour récupérer la seconde place.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Cam Thomas – 63 points (0,9% des picks)

Mardi : DeAndre Ayton – 66 points (2% des picks)

Mercredi : Bam Adebayo – 71 points (5,6% des picks)

Jeudi : Aaron Gordon – 63 points (1% des picks)

Vendredi : Shai Gilgeous-Alexander – 79 points (9,6% des picks)

Samedi : Joel Embiid – 68 points (8,7% des picks)

Dimanche : Bojan Bogdanovic – 50 points (7,2% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Jaylen Brown (5% des picks) : -2 points vs Sixers

Si son compère Jayson Tatum a lui aussi offert quelques légumes oranges (18 points pour 8,6% des picks), c’est sans commune mesure avec la carotte XXL proposée par Jaylen Brown. Il faut dire que lors d’un contacte entre les deux joueurs, Brown est retourné au vestiaire après seulement 18 minutes de jeu. Bon rétablissement à lui.

Anthony Davis (12,7% des picks) : 27 points vs Thunder

D’accord, c’est une petite carotte. Mais quand même. On attendait bien plus de la part d’Anthony Davis, surtout face au Thunder, comme en attestent les 12,7% des picks. Mais monsieur a préféré jouer les spectateurs devant LeBron James qui battait le record de Kareem Abdul-Jabbar.

Anthony Davis (4,3% des picks) : 21 points vs Warriors

Double ration de carotte pour AD cette semaine.

Klay Thompson (3,3% des picks) : 5 points vs Lakers

Les joueurs de ce Lakers – Warriors avaient décidé de ne pas mettre un panier. Avec son 5/21 dont 3/13 du parking, Killa Klay a tué la soirée de plus d’un gars en TTFL.

Jayson Tatum (10,9% des picks) : 17 points vs Grizzlies

Pour ceux qui ne le savent pas, il vaut mieux éviter de prendre un gars des Celtics pour les matchs à heure européenne…

# Les bons coups de la semaine passée

Lundi Yolo

En plus de Cam Thomas (voir ci-dessous), le Top 10 de la soirée de lundi comprend Klay Thompson (58 points, 267 picks) et Andre Drummond (49 points, 0 pick) – sacré retour vers le futur – mais aussi Jaden Hardy (52 points, 0 pick), Keegan Murray (47 points, 2 picks), Brook Lopez (46 points, 6 picks), Josh Green (46 points, 5 picks et Ivica Zubac (44 points, 4 picks). Heureusement que Giannis et Tatum sont aussi chez les 10 meilleurs performers, parce qu’on aurait pu se demander si la TTFL couvrait toujours la NBA…

Cam Thomas (0,9% des picks) : 63 points vs Clippers

Cam Thomas confirme. Après une première belle perf’ en fin de semaine dernière alors que KD dormait à l’infirmerie et que Kyrie préparait ses valises, le scoreur a remis le couvert lundi face aux Clippers. Toujours sans attirer plus de monde que cela.

Cam Thomas (4,9% des picks) : 62 points vs Suns

Bonjour, je reviens dès le lendemain.

Jaylen Nowell (0 pick) : 53 points vs Jazz

C’est vraiment n’importe quoi, Nowell devient joyeux en février…

Aaron Gordon (1% des picks) : 63 points vs Magic

Dire qu’un membre de l’équipe TrashTalk a écrit “je sens que je vais poser Aaron Gordon”, plein de désespoir, avant de se raviser…

Jalen Duren (0,2% des picks) : 59 points vs Spurs

Très bonne nouvelle pour la recrue James Wiseman, son concurrent pour le poste de pivot compte bien l’enfoncer dans son statut de bust.

# Les trophées de la semaine passée

Bogdanoff : prendre Marcus ou Markieff Morris lorsqu’ils s’affrontent le 6 février – 48 joueurs

Bon on a merdé, avec le trade de Kyrie Irving qui embarque Markieff avec lui dans ses bagages à Dallas, le trophée n’avait plus de raison d’être. Mais comme vous êtes tout de même 48 à avoir pick Marcus et qu’on n’a pas eu le temps de mettre à jour, on vous laisse avec votre bulle et vos 100 $TT.

Kendall Jenner : prendre Devin Booker ou Ben Simmons lorsqu’ils s’affrontent le 7 février – 540 joueurs

32 points en cumulé pour les deux joueurs, ça ne vend pas du rêve… Si Booker dispose de l’excuse retour de blessure, Ben Simmons lui reste dans ses standards de non-productivité;

# Les trophées de la semaine à venir

# Notre choix de la semaine

Shai Gilgeous-Alexander vs Rockets : On se mouille vachement pour ce conseil. D’un côté l’un des meilleurs joueurs TTFL de la saison. De l’autre une équipe qui a l’habitude de prendre des gros scores de la part de ses adversaires, surtout chez les guards. Du coup on a du mal à imaginer moins de 50 pour SGA.

Courage, plus que quatre soirées avant le repos d’une petite semaine autour du All-Star Game. Ca vous fera du bien de dormir un peu sans stresser au sujet de votre pick TrashTalk Fantasy League de la nuit.