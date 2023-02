C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Damian Lillard !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Damian Lillard. Un cas complexe en 2023, entre ceux qui se disent qu’il reste l’un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue et ceux qui se disent que vu son salaire les Blazers n’arriveront jamais à l’entourer convenablement. Timing incroyable en tout cas pour parler des teammates de Dame D.O.L.L.A. que de le faire quelques jours après une trade deadline claquée au sol, et finalement tout ça est assez logique compte tenu des alliés de Lillard en carrière. Y’a des vrais joueurs attention, C.J. McCollum, Nicolas Batum, LaMarcus Aldridge… mais globalement ça reste assez pauvre et c’est peut-être bien pour ça (c’est pour ça) que le palmarès du garçon est aujourd’hui vide comme la coquille de Nick Young. On fait le point ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.