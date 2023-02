Tout juste transféré aux Hornets, Reggie Jackson ne devrait néanmoins pas porter la tunique bleue turquoise. En effet, le meneur à lunettes devrait signer chez les Nuggets incessamment sous peu.

Un renfort de poids dans la rotation des Nuggets !

Tout juste transféré des Clippers aux Hornets dans le trade de Mason Plumlee, Reggie Jackson ne devrait pourtant jamais évoluer sous le maillot de Charlotte, en tout cas pas cette année. Le meneur serait ainsi sur le point de signer chez les Nuggets et va rejoindre le Colorado une fois qu’il aura trouvé un accord avec la franchise de Caroline du Nord, comme l’indique Shams Charania de The Athletic.

Guard Reggie Jackson is finalizing a contract buyout with the Charlotte Hornets and plans to sign with the No. 1 West seed Denver Nuggets after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2023

Autrement dit, une fois qu’il sera officiellement dans la liste des joueurs coupés, Mr June devrait rejoindre le numéro 1 de la Conférence Ouest. Les joueurs libres ont jusqu’au 1er mars pour signer dans leurs nouvelles équipes s’ils veulent jouer les Playoffs, la signature de Jackson à Denver ne va donc pas tarder. Si Phoenix était un temps candidat pour accueillir le numéro 24 de la Draft 2011, le projet des Nuggets a semble-t-il été plus convaincant auprès du meneur. Cette saison, Reggie Jackson tourne à 10,9 points de moyenne à 41,8% au tir et 3 passes, un peu léger compte tenu de ce qu’il nous avait montré à L.A. depuis deux ans mais du solide tout de même pour les Nuggets, qui se renforcent encore un peu plus après avoir enregistré l’arrivée de Thomas Bryant. Mike Singer du Denver Post ajoute que le joueur était en tête de liste.

Reported two days ago he was atop their wish list. Deal brings another established ball handler to Denver to help bolster bench unit. https://t.co/spPjK4Tm9i — Mike Singer (@msinger) February 12, 2023

À 32 ans, l’ami Reggie s’est inscrit comme un meneur NBA solide au fil des saisons. Drafté au Thunder en 2011, Jackson s’est toujours fait sa place partout où il est passé. Son arrivée aux Nuggets devrait donc faire le plus grand bien à la bande à Nikola Jokic . Capable de jouer sur les postes 1 et 2, Jackson est quoiqu’on en dise une upgrade par rapport à Bones Hyland, apportant surtout plus de défense et un peu de contrôle en sortie de banc aux Nuggets. Notons aussi que le meneur connaît bien la maison pour avoir joué au lycée dans le Colorado, à Palmer Springs, et il avait d’ailleurs été élu meilleur jeune basketteur du championnat en 2008, autant dire que la région lui réussit.

Les Nuggets comblent donc leur vide au poste de meneur de jeu, ce qu’ils recherchaient probablement activement depuis que Bones Hyland n’était plus dans la rotation. Les Nuggets obtiennent en Jackson un vétéran de plus de 10 ans en NBA qui a participé à 69 matchs de Playoffs dans sa carrière et qui a donc une grande expérience des grands matchs. Une bonne opération pour les Pépites en vue du mois d’avril !

Source texte : NBA, The Athletic, Denver Post, Basketball Reference