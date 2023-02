Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 13 au dimanche 19 février 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ce week-end, on aura tous les yeux tournés vers l’Utah pour le All-Star Weekend 2023. L’événement sera évidement à suivre en intégralité sur la chaîne de beIN Sports. Mais avant cela, il y aura quand même quelques rencontres sympas à suivre. À commencer par un Heat – Nuggets dès ce soir, pour voir si Nikola Jokic va continuer d’enquiller les triple-doubles comme s’il venait pointer au boulot. Mardi, gros duel à l’Est entre Milwaukee et les Celtics. Ça sent bon les Playoffs, et ça pourrait influencer Giannis dans sa décision de sélectionner ou non, Jayson Tatum et Jaylen Brown dans sa team pour le All-Star Game ce dimanche. Enfin, toujours pas de KD annoncé mais chaque nouveau match des Suns sera un événement, surtout contre les Clippers comme ce sera le cas jeudi.

Dans la nuit du lundi 13 février

Miami Heat – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 1)

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 14 février

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 15 février

Philadelphie Sixers – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 16 février

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 17 février

Rising Stars Challenge à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 18 février

All-Star Weekend Saturday Night à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 19 février

NBA All-Star Game 2023 : Team LeBron – Team Giannis à 2h (beIN 1)