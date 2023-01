Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Le troisième lundi de janvier, c’est MLK Day ! Et les anciens le savent, la NBA aime célébrer cette journée avec un gros programme qui va nous emmener jusqu’au bout de la nuit. Alors faites des réserves et ne quittez plus votre canapé à partir de 19h. Cette année, vous pourrez suivre les 9 affiches de la nuit sur beIN Sports avec le fameux multiplex sur beIN 3, de 19h à 7h du matin, ou vous concentrer sur la rencontre de votre choix grâce au canal beIN MAX associé. Et comme ça ne suffisait pas, la NBA a également décidé de programmer le NBA Paris Game ce jeudi. Au cas où vous auriez oublié, les Chicago Bulls et les Detroit Pistons viennent à Paname pour s’affronter à l’Accor Arena à 21h et on devrait pouvoir croiser du beau monde dans les rues de la capitale tout au long de la semaine. Vous êtes prêts ? Pas le temps de gamberger, c’est parti pour une semaine qui fera date dans cette saison NBA 2022-23 !

Dans la nuit du lundi 16 janvier – MLK Day

Multiplex de 19h à 7h30 (beIN 3)

Charlotte Hornets – Boston Celtics à 19h (beIN 3)

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers à 20h30 (beIN 8)

Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans à 21h (beIN 9)

New York Knicks – Toronto Raptors à 21h (beIN 10)

Washington Wizards – Golden State Warriors à 21h (beIN 6)

Atlanta Hawks – Miami Heat à 21h30 (beIN 5)

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz à 22h (beIN 4)

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns à 0h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Houston Rockets à 4h30 (beIN 5)

Dans la nuit du mardi 17 janvier

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors à 1h30 (beIN 1)

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 18 janvier

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Miami Heat à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 19 janvier

Detroit Pistons – Chicago Bulls (NBA Paris Game 2023) à 21h (beIN 1, Canal+ et commenté en live sur la chaîne YouTube de TrashTalk)

Boston Celtics – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 20 janvier

Dallas Mavericks – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 21 janvier

Toronto Raptors – Boston Celtics à 23h (beIN 1)

Phoenix Suns – Indiana Pacers à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 22 janvier

Miami Heat – New Orleans Pelicans à 21h30 (beIN 3)

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies à 2h (beIN 4)