Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On n’a pas encore tout à fait digéré la bûche de Noël mais on a toujours autant faim de NBA. Ça tombe bien, la Grande Ligue n’appuie pas sur pause pendant les vacances, bien au contraire. Cette semaine, on aura un oeil particulièrement attentif au duel entre les Cavs de Donovan Mitchell et les Nets de Kevin Durant, ce lundi à 1h. Au-delà de l’affiche intéressante, cela pourrait très bien être un teaser des Playoffs 2023 à l’Est. Le Grizzlies – Suns de mardi est aussi alléchant et comptera cher en haut du classement de la Conférence Ouest. Et pour ceux qui n’ont pas vraiment de plan pour la soirée du 31 décembre, pas de panique ! La NBA et beIN Sports ont pensé à tout avec Pacers – Clippers en entrée à 21h et Hornets – Nets pour trinquer au champ’ avec LaMelo Ball et KD. Finalement, c’était peut-être pas une si mauvaise idée de décliner l’invitation de Lucas et Juliette pour le Réveillon…

Dans la nuit du lundi 26 décembre

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets à 1h (beIN 1)

Miami Heat – Minnesota Timberwolves à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 27 décembre

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 28 décembre

Miami Heat – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 29 décembre

Boston Celtics – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 30 décembre

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 31 décembre

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers à 21h (beIN 1)

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 1er janvier

Denver Nuggets – Boston Celtics à 2h (beIN 1)