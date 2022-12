Nikola Jokic avait visiblement coché la case du Christmas Day dans son agenda. Le double-MVP en titre lâche 41 points, 15 rebonds et 15 passes pour repousser les Suns en prolongation. Une nouvelle performance de dingue de la part du Joker.

On pourrait se dire que voir Jayson Tatum en claquer 41 face aux Bucks a donné des idées à Nikola Jokic. Comment ? Un rival pour le titre de meilleur joueur brille le soir du Christmas Day ? Boum, il faut sortir le grand jeu également. Et le Joker n’a pas fait semblant pour son dernier méfait. On récapitule : 41 points, 15 rebonds, 15 passes, à 16/25 au tir, c’est tout simplement du jamais vu car il s’agit du triple-double avec le plus de points inscrits de l’histoire des matchs de Noël. Accessoirement, également le 83ème trois fois 10 de la carrière du pivot des Rocheuses.

On retiendra notamment ses coups de chaud dans le premier et le troisième quart-temps mais aussi quelques unes de ses actions d’éclat comme ce shoot sur un pied en prolongation sur la bouille de Deandre Ayton. Un nouveau match XXL pour le patron du Colorado, bien assisté par un Aaron Gordon encore une fois dans un grand soir. Une phrase qu’on répète souvent cette saison pour Air Gordon. Voilà une perf qui montre en tout cas que le Joker ne semble décidément pas vouloir lâcher sa couronne de MVP. Cerise sur le gâteau, la défaite des Grizzlies sur le parquet des Warriors fait que Denver est désormais seul leader à l’Ouest. On n’est pas loin de parler d’une soirée parfaite pour les chercheurs d’or.

Et bien sûr, le principal intéressé l’a joue toujours aussi modeste en lâchant un “it’s nice” quand on lui apprend qu’il vient de réaliser un record NBA. Du Jokic dans le texte.

Nikola Jokic qui nous sort une masterclass, Denver qui gagne, la concurrence qui perd du terrain, les fans des Nuggets pouvaient difficilement demander un plus beau cadeau de Noël.