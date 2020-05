Les highlights de Nikola Jokic en 2019-20 : une compilation encore plus lourde que le joueur à son retour de Chine

Meilleur pivot de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Nikola Jokic s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs pivots passeurs de l’histoire. Et bien devinez quoi, cette qualité fait toujours du bien dans un best-of.

Passer de Nikola grosse quiche à un meilleur joker que Heath Ledger ou Joaquin Phoenix en moins de six mois, c’est l’exploit monumental réussi par le pivot serbe cette saison. Au début de l’année, il évoluait aux Nuggets parce qu’il aimait beaucoup le poulet et à la fin c’était simplement parce qu’il mettait des paillettes dans nos vies. Kevin prend des notes, Nikola peut te donner des leçons à ce niveau-là. Il faut simplement avoir un sens du jeu et une qualité de passe digne des meilleurs meneurs de l’histoire avec un corps de déménageur breton. Il a peut-être un peu la dégaine de Gru dans Moi, Moche et Méchant mais il a une magie au bout des doigts comme Joséphine, ange gardien. En NBA et grâce à son poste 5, Denver n’est pas le dernier dinosaure mais bien l’un des plus gros prédateurs.

Au vu de toutes les qualités énoncées dans le paragraphe précédent, on vous assure que vous ne vous ennuierez pas une seconde devant cette compilation de la saison du pivot de l’équipe de Mike Malone, et bon appétit bien sûr.