Avis de la rédaction – Les meilleurs pivots de la saison NBA 2019-20 : place numéro 1, chacun donne son avis !

Voici le dernier petit jeu auquel la rédaction de TrashTalk s’est livré ces derniers jours : établir un Top 6 par poste, qui prend en compte uniquement la saison 2019-20 attention, car sinon le cinq de rêve de la rédac serait probablement composé de J.R. Smith, Lance Stephenson, Nick Young, Carlos Boozer et Joakim Noah, le tout coaché par Tyronn Lue. Huit rédacteurs, huit avis, une petite moyenne et let’s go, l’occasion aussi de revenir sur le bout de saison de nos loulous préférés. La suite vous la connaissez, on met les kevlars et les casques et on se retrouve en section commentaires ?

Bastien

Nikola Jokic : la machine a mis du temps à se lancer, mais une fois que c’était géré… plus grand chose à faire. Il y a eu un débat entre Jokic et Embiid avant que la saison commence, mais avec la mauvaise campagne de Joel et la montée en température de Niko, la discussion n’a pas de sens au moment où ces lignes sont écrites. Le Joker était le meilleur pivot au monde cette saison, et ce sont les Nuggets qui en ont bien profité. Peut-être qu’on ne respecte pas assez le fait que Denver est Top 3 de l’Ouest depuis deux ans. Pour plein de raisons, dont Niko.

Alex

Nikola Jokic : le pivot serbe a participé au 65 matchs des Nuggets lors de cette saison pour l’instant tronquée. Il a démarré de manière un peu irrégulière malgré deux triple-doubles dans les 5 premiers matchs. Puis il est monté en régime (pas de mauvais jeu de mots ici) et a permis aux Nuggets de se hisser une fois encore dans le top 3 de l’Ouest. Ses progrès en défense sont réels même s’il reste limité en termes de déplacements latéraux ou de verticalité. Et en attaque, il est un enfer à appréhender pour les opposants car il est tout simplement trop talentueux. Trop fort à la passe, trop en avance sur les rotations, trop atypique… Trop beau à voir jouer aussi. Un peu plus de mordant au scoring et attention à ce que les Nuggets peuvent devenir avec un tel monstre au pivot, le meilleur à son poste cette saison.

Ben

Nikola Jokic : toujours cette désagréable impression qu’il joue à deux à l’heure et qu’il choisit ses matchs et même qu’il choisit ses moments dans les matchs. Mais force est de constater qu’avec le succès des Nuggets cette saison et des statistiques semblables à celles de l’exercice précédent le Joker est toujours le boss mondial à son poste. Avec un peu plus de hype et de smile, on aurait presque pu l’inclure dans le débat pour le MVP. Presque…

Nico

Nikola Jokic : ce n’est un secret pour personne, Nikola Jokic a eu du mal à lancer sa saison. Mais une fois qu’il s’est bougé le popotin aux alentours du mois de décembre, le pivot des Pépites a évolué comme un MVP. 20 points, 10 rebonds, 7 caviars de moyenne sur la campagne 2019-20, le tout avec une facilité parfois déconcertante, le Joker fut le meilleur pivot de la Ligue cette saison, point barre. Le Serbe est au coeur de l’une des équipes NBA les plus solides collectivement, et cette combinaison talent – technique – vision de jeu est un petit plaisir pour les puristes.

Gio

Nikola Jokic : difficile de sortir un autre nom que celui du Joker hein… Aujourd’hui pour moi la place de meilleur pivot de la planète se dispute entre Niko, Joel Embiid, KAT et mon oncle Gilbert ? Joel a déçu, Towns s’est beaucoup blessé et mon oncle ne joue plus depuis 1991, donc on part cette année sur la bestiole des Nuggets. Un peu pataud en début de saison après une Coupe du Monde ratée, mais très vite Niko a poussé des barres et a arrêté d’en manger, redevenant très vite le génie qu’on connait et qui nous fait vibrer. Des mixtapes chaque soir ou presque, une espèce de maitrise toute en highlight, et le statut de boss de l’une des franchises émergentes de la Ligue, 20 pions de moyenne seulement mais une importance dans le système Malone qui va bien au-delà de son scoring. Un joueur kiffant, mais surtout un joueur en train d’apprendre à faire gagner son équipe, en attendant des jours encore meilleurs.



Alexandre T.

Nikola Jokic : et une première place pour le Joker, sans trop de difficultés en fin de compte. Pourtant le début fut moyen, avec quelques kilos de trop, un rythme aussi poussif que son mondial 2019. Une fois les critiques digérées, le serbe est monté tranquillement en température, portant les Nuggets sur ses larges épaules alors que le groupe de Mike Malone était plombé une fois de plus par de nombreuses blessures. Les stats individuelles ne sont pas meilleures que l’an passé mais la formule reste la même : un QI basket au top, une vision du jeu et une qualité de passe largement au-dessus du lot, un handle de meneur dans le corps de Josh le bûcheron. A-t-on déjà vu un big man avoir une telle facilité à distribuer le jeu ? Le mec a quand même plus d’assists que CP3 cette année, faut le faire. On essaye de garder la tête sur le basket et la balance tout près pendant le confinement, le plus beau reste, peut-être, à venir.

Clément

Nikola Jokic : tout en nonchalance et en décontraction, le pivot serbe arrive en tête de ce classement. Nikola Jokic est le pivot européen modèle : agile à la passe, très polyvalent en attaque mais grassouillet et peu porté sur la défense. Cependant, difficile de trouver un poste 5 plus technique que lui, qui sert aussi bien son équipe en attaque et qui serait meilleur point d’ancrage pour sa franchise. Le Joker peut endormir n’importe quelle défense et peut scorer et faire scorer n’importe qui de n’importe quelle façon. Il a montré qu’il était le meilleur pivot de la ligue à l’heure actuelle. On espère seulement qu’il ne s’est pas trop laissé aller pendant ce confinement et qu’il ne reviendra pas trop balourd, sinon la coupure de la saison pourrait bien être fatale aux ambitions de sa franchise qui, si elle ne fait pas trop parler, est toujours extrêmement bien placée à l’Ouest et lui doit en grande partie.

Arthur

Nikola Jokic : la fainéantise n’est pas toujours punie, et Niko Joquiche en est la preuve : une saison en 20-10-7 et une troisième place de la Conf’ Ouest grattée derrière les monstres angelinos. Le Joker est injouable et rivalise avec n’importe quelle défense de la ligue. Sa palette offensive n’est plus à présenter : fadeaway, pull-up jump shots, tirs du parking, lay-ups de gros et parfois même des floaters. Ajoutez à cela l’un si ce n’est le meilleur jeu de passe de NBA et les coéquipiers du Serbe se régalent. Les axes de progression restent les mêmes à savoir la défense et l’athlétisme, où l’un va rarement sans l’autre. On aurait presque pu le citer dans la discussion du MVP mais la concurrence est beaucoup trop rude.

Rédacteur #6 #5 #4 #3 #2 #1 Nicolas Karl-Anthony Towns Andre Drummond Rudy Gobert Bam Adebayo Joel Embiid Nikola Jokic Giovanni Hassan Whiteside Andre Drummond Rudy Gobert Bam Adebayo Joel Embiid Nikola Jokic Ben Hassan Whiteside Andre Drummond Rudy Gobert Bam Adebayo Joel Embiid Nikola Jokic Alex T. Hassan Whiteside Karl-Anthony Towns Bam Adebayo Rudy Gobert Joel Embiid Nikola Jokic Clément Karl-Anthony Towns Andre Drummond Rudy Gobert Joel Embiid Bam Adebayo Nikola Jokic Arthur Montrezl Harrell Andre Drummond Rudy Gobert Joel Embiid Bam Adebayo Nikola Jokic Alex M. Karl-Anthony Towns Andre Drummond Rudy Gobert Bam Adebayo Joel Embiid Nikola Jokic Bastien Andre Drummond Nikola Vucevic Bam Adebayo Rudy Gobert Joel Embiid Nikola Jokic

Les pivots c’est donc tout bon, et nous voici arrivés à destination après six semaines à analyser chaque millimètre de parquet. C’est bon, on peut se remettre à jouer messieurs ?