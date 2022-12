Les Boston Celtics recevaient cette nuit les Milwaukee Bucks dans un choc au sommet de la Conférence Est. Après une première mi-temps assez équilibrée, les coéquipiers de Jayson Tatum, toujours aussi chaud dans les grands rendez-vous, ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps pour l’emporter assez largement face à leurs rivaux (139-118).

Alors que le Christmas Day des fans de Boston avait plutôt bien démarré avec la défaite des Lakers plus tôt dans la journée, la fête s’est poursuivie dans le Massachusetts avec le large succès face aux Daims. Jayson Tatum, qui a dû, comme Fred de Skyrock, n’apprécier qu’à moitié la dernière édition de la Course au MVP publiée sur notre site, a enfilé ses plus beaux habits de Père Noël (d’ailleur, saviez-vous qu’à la base, Santa Claus était vêtu de vert ?) pour distribuer les points sur la tête des joueurs de Mike Budenholzer (41 points, dont 20 inscrits dans un troisième quart décisif). Ces derniers n’ont jamais trouvé la solution pour arrêter l’ancien Dukie, à commencer par Giannis Antetokounmpo, qui finissait sur un poster du numéro 0 des C’s, qui avait tout d’un numéro un ce soir.

caught a body 😱 pic.twitter.com/HxiqyBHAXR — Boston Celtics (@celtics) December 25, 2022

Si les hommes de Joe Mazzulla eurent tôt fait de prendre l’avantage dans cette rencontre de big boss, les deux premiers quarts demeuraient équilibrés, et seul un point séparait les deux teams à la mi-match (Pas-de-Calais à Orne pour les Celtics). C’est donc dans le troisième quart que le break se fit en faveur des Verts (on ne parle pas de l’AS Saint-Étienne, de toute façon peu de chance que l’on parle d’eux pour évoquer des victoires par les temps qui courent), qui possédaient un matelas de 14 pions sur leurs adversaires du soir au moment d’entamer le dernier quart-temps. Jayson Santa Claus Tatum pouvait même s’offrir le luxe de s’assoupir un peu dans son traîneau, puisque le renne de tête Jaylen Brown (29 points au total) prenait le relais pour asseoir définitivement le succès des colocataires des Bruins (NHL) au TD Garden.

All we wanted for Christmas was a W ☘️ pic.twitter.com/ZSPWop8zDV — Boston Celtics (@celtics) December 26, 2022

Les Bucks furent finalement assez loin du compte la plupart du temps. Leur Greek Freak de franchise player a été mis en difficulté par la défense verte et n’a pas pu peser autant qu’à l’accoutumeé (certes, beaucoup d’entre nous rêveraient que “être mis en difficulté” signifie scorer 27 points), tandis que l’absence de Khris Middleton (genou), qui manquait ce soir son vingt-sixième match de la saison, a fait cruellement défaut aux siens face à un tel adversaire. Au moins, Sandro Mamukelashvili pourra raconter à ses petits-enfants qu’il a joué une rencontre de Christmas Day face aux finalistes NBA sortants.

Victoire sans appel des Celtics face à un adversaire direct, et pas des moindres, de quoi envoyer un réel message à la concurrence. Quant aux Bucks, après avoir plié face aux Cavs et aux Nets, il serait bienvenue de se remobiliser pour démarrer 2023 sur de meilleures bases.