Nous sommes le 21 décembre, les fêtes de Noël approchent à vitesse grand V et en guise de cadeau maison, voici la toute dernière édition de la fameuse Course au MVP 2022-23. Une édition marquée par des bouleversements à tous les niveaux, de quoi créer une montagne de débats. Let’s go !

Stats : 25,2 points / 7,2 rebonds / 4,7 assists / 1,2 steal / 60,3% au tir

Bilan : 18 victoires – 12 défaites

On commence par Zion Williamson, qui intègre pour la première fois de la saison notre Top 10. Le buffle de la Nouvelle-Orléans aurait même pu être plus haut dans ce classement si les Pelicans n’avaient pas enchaîné quatre défaites depuis le 13 décembre, mais cette dixième place récompense tout de même l’ascension de Zion ces deux dernières semaines. Exceptionnel lors de la première quinzaine du mois de Noël (il a été élu joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière le 12 décembre dernier), Williamson a terrorisé ses adversaires – coucou les Suns – pour booster les résultats collectifs des Pels, auteurs notamment d’une série de sept victoires consécutives pour prendre place dans les hauteurs de l’Ouest. NOLA est aujourd’hui sur le podium de sa conférence, juste derrière Memphis et Denver, tout ça sans Brandon Ingram absent depuis fin novembre. Merci qui ? Merci Zion.

Les highlights des 35 points de Zion Williamson face aux Suns. C’est… il est vraiment flippant. Un daron avec des enfants.pic.twitter.com/1vYWdU4PTB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2022

Stats : 33,0 points / 9,9 rebonds / 4,6 assists / 1,5 contre/ 1,2 steal / 52,9% au tir

Bilan : 17 victoires – 12 défaites

Tiens, revoilà Joel Embiid. Absent du classement il y a deux semaines à cause de son passage à l’infirmerie fin novembre, le monstre des Sixers refait logiquement son apparition sur les radars. En même temps Jojo tourne à 37 points – 10 rebonds de moyenne en décembre (avec une perf à 53 pions face aux Hornets dans le lot), autant dire qu’il n’a pas perdu de temps pour retrouver son rythme. Sous son impulsion et avec le retour de blessure de James Harden, c’est toute l’équipe des Sixers qui montent en puissance à travers une belle série de cinq victoires consécutives. Embiid semble destiné à grimper rapidement dans ce classement du MVP, à condition – comme d’habitude – qu’il évite la case infirmerie. Faut pas oublier que Joel a déjà manqué huit rencontres sur les 29 jouées par Philadelphie, ça fait beaucoup…

Stats : 27,0 points / 6,4 rebonds / 7,8 assists / 1,1 steal / 45,4% au tir

Bilan : 19 victoires – 11 défaites

Quand il ne se fait pas expulser pour… rien, Ja Morant lâche des triple-doubles (trois depuis fin novembre) pour booster la bonne dynamique des Grizzlies. Avant la défaite dans le sommet de l’Ouest la nuit dernière à Denver où Morant a planté 35 points avec 10 caviars, Memphis restait sur sept victoires consécutives, tout ça sans Desmond Bane toujours à l’infirmerie. De quoi permettre à Ja de monter (un peu) au classement du MVP, même si au final on est plus impressionnés par cette capacité des Grizzlies à toujours enchaîner les victoires, peu importe qui est sur le terrain et qui est à l’infirmerie. Après 30 matchs de saison régulière, la bande de Ja Morant se retrouve à la même place que celle de la saison dernière : deuxième de l’Ouest !

Stats : 28,0 points / 4,8 rebonds / 5,8 assists / 47,7% au tir

Bilan : 19 victoires – 13 défaites

Quinzaine très difficile pour Devin Booker, qui chute de trois places au classement. Pépins physiques, performances individuelles décevantes et défaites qui s’enchaînent avec ses Suns, voilà le combo de la mort dans la Course au MVP. Heureusement pour Book, entretemps il a quand même lâché une masterclass face aux Pelicans avec une explosion à 58 points, de quoi devenir le sixième plus jeune joueur à atteindre la barre des 12 000 unités en carrière. Un petit accomplissement sympa pour la route, mais ça ne suffit pas à compenser la mauvaise période de l’arrière All-Star, qui va devoir enchaîner les grosses perfs au plus vite s’il ne veut pas sortir complètement de ce Top 10. Car derrière, la concurrence pousse très fort.

Stats : 29,3 points / 3,8 rebonds / 4,4 assists / 1,3 steal / 50,6% au tir (43,1% à 3-points)

Bilan : 21 victoires – 11 défaites

Tout se passe pour le mieux du côté de Donovan Mitchell. Visiblement très heureux d’être à Cleveland, Spida vient d’être nommé joueur de la semaine à l’Est et les Cavaliers continuent leur bonhomme de chemin avec sept victoires sur leurs dix derniers matchs. Mitchell en a même profité pour taper son ancienne équipe d’Utah de 23 points, dans un match où il a marqué… 23 points en 23 minutes. On retient aussi son explosion face aux Pacers, où il a encore une fois montré sa capacité à prendre les choses en main dans le money time, ou son duel remporté face à Luka Doncic sur le parquet de Dallas. Au vu des monstres qui composent le Top 5 de notre Course au MVP, difficile d’imaginer Mitchell monter beaucoup plus haut dans ce classement, mais sa première saison à Cleveland pouvait difficilement mieux se dérouler.

Stats : 32,5 points / 8,3 rebonds / 8,6 assists / 1,6 interception / 49,4% au tir

Bilan : 15 victoires – 16 défaites

Plus on avance, plus la frustration semble monter à Dallas, et plus Luka Doncic perd du terrain dans la Course au MVP. Pour la première fois cette saison, le phénomène slovène quitte le podium en même temps que les Mavericks enchaînent les défaites : cinq revers en sept matchs pour l’équipe de Jason Kidd, bilan négatif et une pauvre 10e place au sein de la Conférence Ouest, forcément ça fait tache sur le dossier MVP de Luka malgré ses performances toujours exceptionnelles. Ratant également deux matchs sur la dernière quinzaine à cause d’un bobo au quadriceps, Doncic va devoir finir l’année 2022 en trombe s’il veut se relancer dans cette bataille pour le désormais Michael Jordan Trophy. On se rappelle que la saison dernière, Luka et les Mavs avaient véritablement enclenché la vitesse supérieure à partir du Nouvel An, mais cette version-là de Dallas peut-elle vraiment rebondir ?

Stats : 30,4 points / 6,6 rebonds / 5,3 assists / 1,6 contre / 56,5% au tir

Bilan : 19 victoires – 12 défaites

Kevin Durant avait fait une arrivée en trombe dans notre Top 10 il y a quinze jours, depuis il n’est pas redescendu de son nuage. Bien au contraire. Avec ses Nets qui n’ont toujours pas perdu le moindre match depuis le 4 décembre, KD tutoie les étoiles en ce moment aux côtés de son copain Kyrie Irving : 33 points de moyenne à 62% au tir dont 46% à 3-points et 97% depuis la ligne des lancers-francs, voilà les stats du Slim Reaper sur ses cinq dernières sorties. Même par rapport à ses propres standards d’excellence, Durant atteint aujourd’hui des sommets d’efficacité pour permettre à Brooklyn de figurer dans le Top 4 de la Conférence Est. Quand on se souvient de la manière avec laquelle la saison a commencé chez les Nets, c’est un scénario qui était quand même difficile à envisager il y a encore quelques semaines. Mais quand vous avez Kevin Durant dans votre équipe, aucune situation n’est désespérée.

Kevin Durant Drops 26 points in the 3rd Quarter vs The Pistons 🔥🔥 #Netsworld pic.twitter.com/GvkMBPEKTY — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) December 19, 2022

Stats : 24,7 points / 11,0 rebonds / 9,2 assists / 1,5 steal / 61,7% au tir

Bilan : 19 victoires – 11 défaites

Et si Nikola Jokic était élu MVP pour la troisième saison consécutive ? Comme vous pouvez l’imaginer, si on se pose la question, c’est pas pour faire passer le temps. On se pose la question car le Joker continue sa très grosse montée en puissance alors que Denver – sans forcément convaincre – squatte à l’heure de ces lignes la première place de la Conférence Ouest. Sans Michael Porter Jr. et avec un Jamal Murray qui n’a pas encore retrouvé son top niveau, Jokic se démultiplie, allant jusqu’à sortir des performances d’un autre temps comme ce match à 40 points – 27 rebonds – 10 passes face à Charlotte il y a quelques jours. Logiquement élu joueur de la semaine lundi, le double tenant du titre est clairement de retour dans la discussion du MVP, et s’il continue sur ce rythme de folie il pourrait bien aller titiller les deux mecs situés juste au-dessus au classement.

Stats : 30,2 points / 8,2 rebonds / 4,1 assists / 1,1 steal / 47,0% au tir

Bilan : 22 victoires – 9 défaites

Petit coup de moins bien pour Jayson Tatum. Considéré comme le favori pour être MVP d’après un récent sondage d’ESPN, JT paye notamment la mauvaise passe des Celtics, battus à quatre reprises lors de leurs cinq derniers matchs et désormais deuxièmes de l’Est derrière Milwaukee. Pour la première fois de la saison, Tatum a également réalisé deux contre-performances consécutives face aux Clippers (18 points à 6/21 au tir) et aux Warriors (20 points à 7/20) il y a une dizaine de jours, pour deux défaites de Boston. Rien de dramatique évidemment d’autant plus que Tatum a flambé face aux Lakers juste derrière (44 points), mais les Celtics (avec Robert Williams III désormais) vont devoir vite redresser la barre pour permettre à leur superstar de reprendre la tête de la Course au MVP.

Stats : 31,0 points / 11,1 rebonds / 5,2 assists / 1,0 contre / 53,3% au tir

Bilan : 22 victoires – 8 défaites

Pour symboliser le retour des Bucks – vainqueurs de sept de leurs neuf derniers matchs – en tête de la Conférence Est, on a voulu récompenser le Greek Freak, qui reste sur une perf XXL (42 points, 10 rebonds) dans le choc face aux Pelicans de Zion. Alors que Khris Middleton galère encore à retrouver son rythme et qu’il est même de retour à l’infirmerie, Giannis continue de faire du Giannis pour permettre à Milwaukee de poursuivre sa très solide saison régulière. Stats de folie, domination des deux côtés du terrain, grosse régularité malgré deux petits trous d’air récents (à Houston et Memphis), et enfin meilleur bilan NBA au 21 décembre 2022. Bref, une campagne calibre MVP.

Mentions honorables : Stephen Curry (Warriors, blessé), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Anthony Davis (Lakers), Jaylen Brown (Celtics), Damian Lillard (Blazers), Pascal Siakam (Raptors), Julius Brunson ou Jalen Randle (Knicks), De’Aaron Fox (Kings), Lauri Markkanen (Jazz)

