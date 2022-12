Dans un des matchs les plus attendus de la semaine, un nouveau duel entre Phoenix et New Orleans, ce sont les Suns qui ont répondu de la meilleure manière aux Pelicans cette nuit. Grâce à qui ? Grâce à un Devin Booker inhumain, qui a planté 58 points dont 36 en seconde mi-temps pour permettre à sa franchise de l’emporter à domicile (118-114).

Quand Devin Booker est en feu, c’est toute la NBA qui est sur pause.

Arrivé chez les pros avec un bagage technique exceptionnel et une confiance démesurée, le kid de Phoenix avait déjà marqué les esprits en plantant 70 points à Boston un soir de 2017. Avaient suivi quelques performances du même genre grâce à des coups de chaud monumentaux, et disons que les Suns en avaient bien besoin face à une équipe de New Orleans qu’on n’a plus à présenter. Entre ces deux équipes, ça se déteste, et ça s’est confirmé une nouvelle fois ce samedi soir.

Pourtant, l’affaire était mal menée par Phoenix, complètement dominé à domicile en première période.

Derrière les assauts de CJ McCollum et Zion Williamson, les Pelicans prenaient le large et on s’apprêtait à écrire : jamais 2 sans 3 pour NOLA.

Puis Devin Booker a pris feu, et le match a totalement basculé.

Plantant 20 points dans le seul troisième quart-temps, le All-Star des Suns va relancer sa franchise et recoller au score, face à des Pelicans ne pouvant trouver la moindre solution pour calmer la bête. Des défenseurs plus grands, des défenseurs plus petits, des tirs en mouvement ou fixe, des trois-points et des shoots à mi-distance, Devin a fait la totale à son adversaire du soir.

58 points

5 rebonds

5 passes 21/34 au tir

6/11 à trois points

10/15 aux lancers francs Devin Booker, pyromane de naissance, a complètement cramé les Pelicans ce soir. pic.twitter.com/MW03RQbMIi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2022

Les highlights des 58 points (!) de Devin Booker sur la tête des Pelicans. Comment ne pas penser à Kobe.pic.twitter.com/6aM98RLiAt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2022

Et c’est exactement ce dont Monty Williams et ses Suns avaient besoin, pour faire chuter ces solides Pelicans.

Car derrière, le total de Book va dépasser la cinquantaine, grimper jusqu’à 55 unités, offrant une énergie incommensurable à ses coéquipiers. La belle défense de Mikal Bridges, des shoots clutch de Chris Paul et des rebonds féroces gobés par Josh Okigie, d’abord léthargiques les soldats de Phoenix vont abattre l’ennemi et s’offrir une magnifique victoire à domicile.

Compte tenu de l’animosité entre ces deux équipes, perdre une 3ème fois en moins de deux semaines était inenvisageable. Et avec des franchises à l’Ouest qui commencent à trouver leur rythme, la chute des Suns ne pouvait durer plus longtemps.

Avec ses 58 points, Devin Booker est devenu le 1er joueur de l’histoire des Suns à offrir 5 matchs de minimum 50 points sous le maillot de Phoenix.

Une nouvelle performance exceptionnelle qui cimente la légende d’Armani dans l’Arizona, et son étiquette de top pyromane en NBA après avoir tout appris en voulant imiter Kobe. On ne va pas se mentir, quand Booker rentre dans ce genre de zone et nous donne l’impression que l’arceau fait la taille de la Lozère, on ne peut que se rappeler les grands coups de chaud du Mamba.

Victoire 118 à 114 pour les Suns, qui se rattrapent après les 2 défaites de suite à New Orleans, tandis que les Pels encaissent une vilaine 3ème défaite consécutive.