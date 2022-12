Avec son carton à 58 points cette nuit, Devin Booker continue d’écrire l’histoire. Mais pas seulement celle des Suns, puisque la NBA a accueilli un nouveau kid dans les scoreurs précoces. En effet, l’arrière des Suns est désormais un des 6 plus jeunes joueurs all-time à avoir touché la barre des 12 000 points en carrière.

On le prend un peu trop pour acquis, mais qu’est-ce qu’il est fort.

Devin Booker rayonne au scoring, et ce depuis son arrivée en NBA. Une saison rookie pour préchauffer, et depuis c’est tout le circuit qui a pris tarif, hiver, printemps, automne ou été.

Cela fait 5 saisons de suite que Book est à minimum 25 points de moyenne.

Sachant que la 6ème est à 24,9 points, donc on peut parler de six saisons consécutives dans des hauteurs exceptionnelles. Présent, efficace, scoreur capable de prendre feu, Devin régale les supporters des Suns depuis 2015 et ses performances l’emmènent dans des hauteurs historiques.

En effet, hier soir avec son 57ème point de la soirée, Book a tapé la barre des 12 000 points.

Une étape qu’il est le 6ème plus jeune à atteindre, juste derrière de véritables légendes du jeu.

With his 57th point tonight, Devin Booker has now reached a career-high 12,000 points!

Book is the 6th-youngest player in NBA history to 12,000 career points, trailing only LeBron, Durant, Kobe, Carmelo and McGrady. pic.twitter.com/M9scnBshrq

— Phoenix Suns (@Suns) December 18, 2022