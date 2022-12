France – Argentine, c’est la finale de la Coupe du Monde 2022 qu’on attend tous ce dimanche après-midi, même si la partie se déroulera sur du gazon avec un ballon blanc plutôt que sur un parquet avec un gros ballon orange. Néanmoins, au basket aussi ces deux nations ont proposé quelques grosses batailles au Mondial. La dernière, c’était il y a trois ans en Chine, et ce n’est clairement pas un bon souvenir pour nos Bleus…

Nous sommes le 13 septembre 2019. Jour de demi-finale de Coupe de Monde à Pékin.

Deux jours auparavant, les hommes de Vincent Collet ont réalisé l’un des plus beaux exploits de l’histoire du basket français, battant en quart de finale la grande Team USA – bon ok pas si grande que ça au vu de l’effectif des Ricains mais passons – pour décrocher leur place dans le dernier carré de la Coupe du Monde.

L’espoir est immense, l’ambition est plus grande que jamais, la volonté d’aller au bout n’a sans doute jamais été aussi forte.

Ce jour-là, l’Équipe de France a l’occasion de faire un pas supplémentaire vers le premier titre de la génération Evan Fournier – Rudy Gobert, et le second de l’histoire des Bleus après l’Euro remporté en 2013 par la bande de Tony Parker. Un premier titre de champion du monde qui représentait un rêve avant l’exploit face aux États-Unis, rêve qui semble tout d’un coup atteignable d’autant plus que la Serbie de Nikola Jokic – véritable rouleau compresseur et autre grand favori de la compétition – vient juste de se faire sortir à la surprise générale par l’Argentine.

Justement, l’Argentine.

C’est l’adversaire des Bleus en demi-finale. Une équipe solide collectivement, qui possède cette fameuse grinta si souvent associée au sport argentin, et toujours guidée par l’éternel Luis Scola (on reparlera de lui plus tard, spoiler ça va faire mal). Bref, une équipe dont il faut bien évidemment se méfier. Mais quand on bat Team USA, on sait qu’on peut battre n’importe qui. Quant on bat Team USA, plus rien ne peut nous arriver. Quand on bat Team USA, c’est pour aller au bout.

Tu parles.

Le résumé complet du match, écrit (avec les larmes) le 13 septembre 2019

Ce qui va suivre reste aujourd’hui encore un souvenir hyper douloureux pour les fans de basket français.

Des déceptions, l’Équipe de France en a connu dans son histoire. Des scénarios cruels, aussi. Mais rarement on a vécu une chute aussi brutale – en matière d’émotion pure – qu’en ce mois de septembre 2019. L’euphorie, l’allégresse et l’ambition qui ont suivi la fabuleuse victoire contre les States laissent place à la frustration, l’incompréhension et finalement la déception lors de ce match face à l’Albiceleste.

Parce que oui, les Bleus ne voient jamais le jour dans cette rencontre. Dominés d’entrée par une formation argentine plus solide, plus méchante, plus tranchante et plus agressive, les hommes de Collet vont courir derrière leur adversaire pendant 40 minutes. Sans jamais le rattraper.

La faute notamment à un Luis Scola sur un nuage pendant tout le match, lui qui fait la totale aux Français alors qu’il a quasiment 40 balais : 28 points, 13 rebonds, 8/17 au tir dont 3/4 derrière l’arc et 9/10 aux lancers-francs, c’est tout simplement une démonstration. À ses côtés, Facundo Campazzo fait mal (12 points, 7 rebonds, 6 passes), tout comme Gabriel Deck (13 points) et Luca Vildoza (10 points, 4 rebonds, 3 passes en 16 minutes).

Côté tricolore, Evan Fournier tente de porter les siens mais est dans un jour sans (6/17 au tir), Rudy Gobert n’est que l’ombre de celui qui a marché sur les States deux jours auparavant (3 points, 11 rebonds), Nando De Colo ne retrouve pas son génie qui le caractérise, et Nico Batum est incapable de sonner la révolte (3 points). Au final, il n’y a que Frank Ntilikina ou encore Louis Labeyrie qui surnagent, autant dire que ça ne pèse pas très lourd face à une Argentine diablement efficace.

“Ils ont joué leur jeu et nous on a subi. Il n’y a pas eu un seul moment où on a essayé de se révolter.” – Nando De Colo

Score final 80-66, les Bleus sont passés du rêve au cauchemar real quick.

Les Bleus se consoleront quelques jours plus tard avec une médaille de bronze (sauf Evan Fournier), mais ce qui soulagerait – au moins temporairement – notre douleur toujours présente, c’est une victoire de Kylian Mbappé et ses potes cette après-midi. Luis Scola nous a martyrisés il y a trois ans pour l’une de ses dernières apparitions en équipe nationale, ce serait cool que Lionel Messi n’en fasse pas autant.

Les autres France – Argentine en compétition officielle