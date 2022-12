Lundi soir, Damian Lillard et ses Blazers se rendaient à Oklahoma City pour une petite visite chez le Thunder. L’occasion pour Dame de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de sa franchise, malgré la défaite de Portland sur un énorme game-winner de Shai Gilgeous-Alexander. Et justement, en parlant des deux guards, Dame en a profité pour lâcher quelques mots à SGA.

It’s Shai Time ? On pourrait presque renommer l’expression comme ça tant SGA fait tomber la foudre dans le clutch cette saison. Un atout qu’il partage avec un maître en la matière, un certain Damian Lillard. Mais ce n’est pas le seul point commun des deux guards. Tout comme Lillard ces dernières années, Shai Gilgeous-Alexander commence à être le sujet de rumeurs sur un éventuel départ, du fait que la franchise ne performe pas malgré ses exploits individuels. De passage à Oklahoma City, Dame D.O.L.L.A. a pu constater les talents de son homologue d’OKC dans le money time, mais lui a également adressé un conseil pour l’avenir :

Damian Lillard on advice for Shai Gilgeous-Alexander: “He’s in a situation where he’s playing free. … He’s got a group of guys that understand he’s the leader, he’s the guy. … His career is in a great position. … I’d say the grass is not always greener on the other side…” pic.twitter.com/XQbdn9VhZe

