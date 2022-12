Exceptionnel cette saison, Shai Gilgeous-Alexander a franchi un très gros cap sur le plan individuel jusqu’à s’imposer comme l’un des meilleurs arrières NBA. Cependant, les rumeurs concernant l’avenir de SGA ne sont jamais bien loin, rumeurs que le principal intéressé continue de démentir.

Fin septembre, lors du Media Day du Thunder, Shai réaffirmait sa volonté de faire partie du projet reconstruction du Thunder : “Je sais pour quoi j’ai signé en prolongeant pour 5 ans, et je ne pense pas qu’on perdra pendant encore très longtemps. Je crois en cette équipe.”

Voilà spécifiquement les termes employés par le jeune phénomène d’Oklahoma City pour calmer les spéculations à son égard. Des spéculations sur son avenir puisant leur source dans les pauvres résultats d’OKC (seulement 22 et 24 victoires ces deux dernières saisons) et l’affection du manager général Sam Presti pour le tanking la Draft.

Shai veut-il vraiment rester dans un tel projet long terme ? N’est-il pas frustré de perdre tous les soirs alors qu’il commence à entrer dans son prime individuel à 24 ans ? Et le Thunder veut-il vraiment construire sur SGA, plus âgé que les récents prospects draftés tels que Josh Giddey et Chet Holmgren ?

Voici le genre de questions qu’on a pris l’habitude d’entendre concernant la relation SGA – Thunder.

Mais l’arrière, qui évolue à un niveau de superstar cette saison (31 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne) et qui porte Oklahoma City vers un bilan honorable (11 victoires – 15 défaites), a une nouvelle tenu à montrer sa confiance envers le Thunder de Sam Presti, dans une récente interview avec The Oklahoman.

“C’est facile d’avoir confiance en quelqu’un quand cette personne ne vous a jamais donné de raison pour ne pas le faire. C’est toujours plus facile d’avoir confiance en quelqu’un quand cette personne vous dit quelque chose et que ça se vérifie ensuite. Et ça c’est ma relation avec Sam jusqu’ici. Il ne m’a jamais menti. C’est facile de travailler, de jouer au basket, de tout donner chaque jour et avoir confiance dans l’avenir quand c’est un gars comme lui qui est à la barre.”

Shai Gilgeous-Alexander croit au projet de reconstruction du Thunder et surtout, il a envie d’en être le symbole, le leader. Et quand on voit le niveau auquel SGA évolue aujourd’hui, il a tout ce qu’il faut pour représenter la pièce maîtresse de la franchise d’Oklahoma City.

Ironiquement, Shai n’a pas été drafté par Sam Presti, lui qui est arrivé à Oklahoma City en provenance de Los Angeles en 2019 (avec une ribambelle de picks de draft) dans le cadre du transfert de Paul George. Et cela représente peut-être une autre raison qui explique pourquoi certains ont du mal à voir SGA rester au Thunder sur le long terme. Mais l’arrière est devenu tellement fort, il coche tellement de cases que Sam Presti n’a aucun intérêt à s’en séparer.

“On adore Shai, il va vraiment devenir un grand joueur. Il aura une belle carrière, il a la bonne mentalité, il est très talentueux. Il n’est pas quelqu’un qui voit que le court terme, et c’est pourquoi on a voulu s’engager de façon significative avec lui.” – Sam Presti, lors du dernier Media Day

____

Source texte : The Oklahoman