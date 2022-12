Si la situation contractuelle de Draymond Green, potentiellement agent libre en 2023, risque de représenter la future saga de l’été à Golden State, un autre dossier pourrait bien rythmer les prochains mois dans la Baie. Le président des opérations basket Bob Myers va effectivement arriver en fin de contrat en juin.

C’est Adrian Wojnarowski qui a balancé l’info cette nuit : Bob Myers est actuellement dans la dernière année de son contrat avec les Warriors et n’a toujours pas été prolongé par ces derniers. L’insider d’ESPN nous indique que des discussions entre le manager de Golden State et la franchise de la Baie ont bien eu lieu, mais elles seraient actuellement à l’arrêt.

ESPN Sources: Golden State Warriors President of Basketball Operations Bob Myers – architect of four NBA championships in the past eight years – is entering into the final months of his contract and remains without a new deal: https://t.co/a5QUCVbCRc

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 11, 2022