On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Moussa Diabaté défonce la G League comme tu défoncerais un fast-food en sortie de match du dimanche.

# RUDY GOBERT

Semaine sous le signe de l’émotion pour Rudy Gobert puisque pour la première fois depuis son arrivée en NBA, la Gobe a joué au basket dans l’Utah mais avec un autre maillot que celui du Jazz. Il a évidemment eu droit à son petit hommage, il est reparti avec une victoire et un tête à tête avec Malik Beasley, puis il a pris une bourrasque le lendemain face à Damian Lillard malgré un nouveau gros match. Les montagnes russes, un peu.

Wolves vs Pacers : 16 points à 6/12 au tir et 4/5 aux lancers, 21 rebonds, 1 passe, 3 steals et 2 contres en 31 minutes

Wolves @ Jazz : 22 points à 8/11 au tir dont 0/1 du parking et 6/10 aux lancers, 13 rebonds et 1 passe en 37 minutes

Wolves @ Blazers : 24 points à 9/11 au tir et 6/9 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en 36 minutes

# EVAN FOURNIER

On ne va évidemment pas vous parler de ces highlights, vous aurez compris que Vavane ne fait plus partie des plans des Knicks. Première nouvelle les Knicks ont un plan, et dans cette optique on parle d’un package potentiel avec Cam Reddish ou Immanuel Quickley. Bah voyons.

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks vs Hawks : DNP

Knicks @ Hornets : DNP

# NICOLAS BATUM

Nicolas Batum a planté quinze tirs du parking cette semaine, en quatre matchs. Nicolas Batum a été clutch face aux Wizards, il a failli l’être face au Magic, bref Nicolas Batum va bien et il continue sa prépa pour la double-médaille d’or des Bleus en 2023 et 2024. Et Kawhi Leonard ou Paul George en sparring-partner c’est plutôt pas mal.

Clippers @ Hornets : 13 points à 4/6 du parking et 1/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 2 steals en 20 minutes

Clippers @ Magic : 16 points à 6/11 au tir dont 4/9 du parking, 4 rebonds et 5 passes en 38 minutes

Clippers @ Heat : 11 points à 4/8 au tir dont 3/7 du parking et 0/1 aux lancers

Clippers @ Wizards : 12 points à 4/12 au tir dont 4/10 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 33 minutes

# FRANK NTILIKINA

Lors du blow-out face aux Bulls, Frank Ntilikina a joué quasiment autant que lors de tous ses autres matchs de la saison et il en a donc profité pour planter autant de paniers que depuis… ah bah non, rien du tout en fait. Jaden Hardy et Josh Green sont jeunes, Tyler Dorsey n’est plus très loin du groupe NBA, Luka Doncic, Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr. sont indéboulonnables cette saison ? On souhaite à Franky d’être patient. Et pitié chers confrères, absolument personne ne l’appelle Franky Smokes.

Mavericks vs Suns : 2 points à 1/1 au tir, 1 passe et 1 steal en 5 minutes

Mavericks @ Nuggets : DNP

Mavericks vs Bucks : DNP

Mavericks @ Bulls : 0 point à 0/7 au tir dont 0/4 du parking, 5 rebonds, 6 passes et 1 contre en 25 minutes

# KILLIAN HAYES

Toujours titulaire, rassurez-vous, toujours la banane, encore debout. La semaine de Killian Hayes est une chanson de Renaud mais attention, un Renaud des années 2000. Beaucoup de maladresse malgré un évident amour pour lui, Kiki continue d’avoir les honneurs de sa fanbase et de son staff même s’il a parfois fait grise mine depuis dix jours. Renaud des années 2000 on a dit.

Pistons vs Grizzlies : 13 points à 5/13 au tir dont 3/5 du parking, 2 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres en 29 minutes

Pistons @ Heat : 6 points à 2/8 au tir dont 2/4 du parking, 1 rebond, 6 passes et 1 contre en 23 minutes

Pistons @ Pelicans : 17 points à 8/17 au tir dont 1/5 du parking, 6 rebonds, 12 passes et 2 steals en 32 minutes

Pistons @ Grizzlies : 5 points à 2/8 au tir dont 0/3 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 5 passes et 2 steals en 19 minutes

# OUSMANE DIENG

Le meilleur match de sa carrière NBA à Atlanta, puis Ousmane est reparti faire du sale en G League (voir plus bas). C’est comme ça que ça se passe dans l’Oklahoma mais le projet suit son cours, Ousmane fait ses bails, à son rythme, et on imagine que la franchise d’OKC s’en satisfait. Les occasions seront de nouveau là, chacun son tour, suffit de se servir quand le sien passe.

Thunder @ Hawks : 15 points à 6/8 au tir dont 3/4 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 19 minutes

Thunder @ Grizzlies : DNP

Thunder @ Cavs : DNP

# THEO MALEDON

Au cœur d’un saison sans saveur à Charlotte, Théo essaie d’amener la sienne. Le meneur français sort du banc, plutôt efficacement même si cette semaine ne restera pas dans les annales de la famille Maledon, et l’ancien chouchou (pas du tout) de Tony Parker à l’ASVEL peut au moins se dire qu’entre les blessés et l’opération tanking en cours, cette régulière pourrait être pour lui l’occasion de redorer un peu son blason. On lâche rien Tété, on lâche rien !

Hornets vs Clippers : 5 points à 2/7 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 15 minutes

Hornets @ Nets : 5 points à 1/1 au tir et 3/3 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 11 minutes

Hornets vs Knicks : 8 points à 3/6 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 26 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Après un bon passage avec le groupe NBA la semaine passée, Moussa Diabaté a été renvoyé en G League pour se nourrir abondamment. Oh la bonne idée, puisque les deux derniers matchs du garçon sont tout bonnement incroyables. 28 points et 23 rebonds, à 12/17 au tir, 24 points et 20 rebonds à 10/13, les intérieurs des Salt Lake City Stars en pleurent encore et Tyronn Lue sait désormais qu’un espèce de monstre traîne pas loin de son roster. Deux choix s’offrent désormais à Moussa, même si ce n’est pas lui qui décide donc cette phrase ne veut rien dire : 1) il intègre enfin les Clippers à plein-temps et renvoie cette pipe de Moses Brown à un autre sport ou 2) Moussa reste faire ses gammes en G League et devient MVP de ce championnat de seconde zone. Allez, please, solution 1.

Clippers @ Hornets : DNP

Clippers @ Magic : DNP

Clippers @ Heat : DNP

Clippers @ Wizards : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Long Island Nets : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 2 contres en 12 minutes

Delaware Blue Coats @ Long Island Nets : 11 points à 4/7 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 au lancer, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Delaware Blue Coats vs Westchester Knicks : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds et 1 passe en 14 minutes

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Raptors 905 : DNP

Greensboro Swarm @ Raptors 905 : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Rio Grande Valley Vipers : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 21 minutes

Lakeland Magic vs Rio Grande Valley Vipers : 18 points à 7/9 au tir dont 4/5 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds; 4 passes et 1 steal en 33 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : 24 points à 10/15 au tir dont 4/6 du parking, 12 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 39 minutes

Oklahoma City @ Stockton Kings : 20 points à 7/13 au tir dont 4/8 du parking et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 7 passes et 2 contres en 39 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : 9 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 21 minutes

Oklahoma City @ Stockton Kings : 23 points à 8/10 dont 4/7 du parking et 3/3 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 1 steal en 30 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs South Bay Lakers : 11 points à 3/10 au tir dont 3/5 du parking et 2/2 aux lancers

G League Ignite vs South Bay Lakers : 12 points à 4/10 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers, 1 rebond, 4 passes, 2 steals et 1 contre

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Oklahoma City Blue : 14 points à 6/15 au tir et 2/2 aux lancers, 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes

Ontario Clippers @ Salt Lake City Stars : 28 points à 12/17 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 23 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Ontario Clippers @ Salt Lake City Stars : 24 points à 10/13 au tir et 4/6 aux lancers, 20 rebonds, 5 passes et 2 contres en 33 minutes

Quelques vidéos tricolores

Nico • Théo 🇫🇷 @nicolas88batum : 13 PTS⎜5 REB⎜1 AST⎜2 STL

🇫🇷 Théo Maledon : 5 PTS⎜1 REB⎜2 AST⎜1 STL ⎜1 BLK Victoire des Clippers sur le fil 119-117 pic.twitter.com/qDXZaEetBK — NBA France (@NBAFRANCE) December 6, 2022

It’s a marathon. Push through it. pic.twitter.com/oh0qfZhjSx — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 5, 2022

RUDY. GOBERT. 🗽 Le 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐓𝐂𝐇, victoire des @Timberwolves !! 16 PTS / 21 REB / 1 AST / 2 BLK / 3 STL pic.twitter.com/LpRAI3ytSY — NBA France (@NBAFRANCE) December 8, 2022

With a MONSTER career night, our player of the game presented by @blackangussteakhouse is @m0ussadiabate with 28 points and 23 rebounds. pic.twitter.com/YYdDkDxp6C — Ontario Clippers (@OntClippers) December 9, 2022

Rudy. Gobert. 😤 16 PTS / 21 REB / 1 AST / 2 BLK / 3 STL #RaisedByWolves pic.twitter.com/fdg0QhHYYz — NBA France (@NBAFRANCE) December 8, 2022

24 PTS 📊 20 REB 📊 9/13 FG Moussa Diabate is UNSTOPPABLE! The @OntClippers big man posted his second straight 20-20 game in their win over the Stars. He is now averaging 19.2 points and 12.0 boards for the 12-2 Clippers. pic.twitter.com/ycEVEDibHB — NBA G League (@nbagleague) December 11, 2022

Rudy. Gobert. 🇫🇷 22 POINTS / 13 REB / 1 AST Pour son retour à Salt Lake City, @rudygobert27 et les @Timberwolves l’emportent 118-108 pic.twitter.com/1CI82LPrO9 — NBA France (@NBAFRANCE) December 10, 2022