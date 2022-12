La NBA moderne est bien souvent le théâtre de défilés de mode chez ses joueurs, affichant des styles plus ou moins… conventionnels. Et si le style de certains continue d’interroger, d’autres font réellement l’unanimité, au point de se retrouver dans des classements mondiaux de mode.

Incroyable absolument chaque soir sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander sait aussi surprendre par son style à chaque entrée au Paycom Center à la Chesapeake Energy Arena (merde) et dans les autres salles NBA. Toujours inventif, sans partir dans le loufoque comme le faisait son prédécesseur Russell Westbrook (dont Shai avoue s’être énormément inspiré), les arrivées du guard canadien sont autant d’occasions pour les fans du Thunder de remplir leur wishlist mode. Et cette fois, le style de SGA a été validé de manière très officielle (non) par un sondage du magazine GQ.

La liste était pourtant bien remplie, et le parcours pas si aisé pour la star canadienne. Au premier tour des Playoffs du style, on retrouvait le joueur opposé à son compatriote, l’acteur et humoriste Seth Rogen. Dans le même temps, le King LeBron James himself s’inclinait déjà face au rappeur miniature Kendrick Lamar… un présage du résultat des Lakers cette saison ? (Roh ça vaaa, on déconne). Second tour pour SGA donc, qui y retrouve un Franco-Américain en la personne de Timothée Chalamet. Un duel accroché, mais finalement à l’avantage de l’éclair de l’Oklahoma. Ça passe également face au guitariste Steve Lacy en demies (les Finales de Conférence du style quoi) et Shai retrouve au sommet un très sérieux concurrent en la personne d’ A$AP Rocky. Après sa victoire, Shai Gilgeous-Alexander devient donc l’homme le plus stylé de la planète selon GQ. Le pauvre rappeur (et accessoirement compagnon de Rihanna) échoue pour sa part à la seconde place pour la deuxième année consécutive.

À défaut du titre de MVP, qui semble compliqué à atteindre pour le nouveau roi du drip malgré ses 31,2 points de moyenne cette saison, cette récompense consolera peut-être la star du Thunder… La légende raconte même que Sam Presti aurait glissé à Shai un “je t’avais dit que je te ferais gagner un titre”…

Source : GQ