Les Celtics défaits par le Magic, la Conférence Est (et même la Ligue entière) a un nouveau boss aux commandes : les Milwaukee Bucks ! La bande de Mike Budenholzer prête à s’inviter sur la durée sur le trône ?

C’est le genre de changement qui peut se produire en NBA tant le classement est serré parfois. Alors que les Bucks n’ont pas joué cette nuit, les voilà qui montent d’une place au classement grâce à la défaite de Boston contre Orlando au TD Garden. Milwaukee est donc le nouveau leader de la Conférence Est, un changement qui fait sens si on s’en tient à la dynamique du moment (7 victoires en 10 matchs pour les Bucks contre seulement 5 pour les Celtics). Malgré la raclée subie contre Memphis et une surprenante défaite à Houston la semaine passée, les Daims tiennent la distance et ils pourraient bien monter encore en puissance.

On rappelle que Khris Middleton cherche encore son rythme après sa longue blessure et le revenant Joe Ingles a également fait son retour récemment. De quoi espérer une force de frappe encore plus importante dans les prochaines semaines, lorsque tout le monde sera à 100%. La Conférence Est peut donc trembler, surtout si les joueurs du Wisconsin confirment lors du road trip à venir.

Sur les dix prochains jours, Milwaukee aura cinq déplacements à négocier et pas du menu fretin, voyez par vous-mêmes :

19/12 : @Pelicans

21/12 : @Cavs

23/12 : @Nets

25/12 : @Celtics

28/12 : @Bulls

Les Pels ? Une force montante à l’Ouest (malgré les dernières défaites) derrière un Zion Williamson qui s’incruste même dans la course au MVP. Les Cavs ? Monstrueux des deux côtés du terrain, troisièmes à l’Est et qui n’attendent qu’une occasion pour revenir sur la tête. Les Nets ? 12 victoires en 15 matchs, un duo Durant – Irving de plus en plus injouables. Et évidemment le gros morceau de dinde pour Noël : les Celtics !

Lorsque ce road trip se terminera, on devrait en savoir un poil plus sur les certitudes des Bucks à l’Est. Rêver d’un carton plein semble assez ambitieux, surtout vu les adversaires en place, mais si Giannis and co ramènent au moins trois wins, et en particulier face à leurs rivaux directs, ils auront envoyé un nouveau message au reste de leur Conférence et ils pourront passer le nouvel an au chaud à la première place.

Cette première place justement, elle intéresse beaucoup Milwaukee pour l’avantage du terrain en Playoffs mais elle peut intéresser beaucoup un certain Greek Freak également. Figurant parmi les favoris pour le titre de MVP, Giannis Antetokounmpo pouvait craindre que le meilleur bilan de Boston ne favorise Jayson Tatum aux yeux des votants. Maintenant que la couronne a changé de tête, les cartes pourraient bien être redistribuées. Reste à conserver cette position (et ses performances) jusqu’au bout évidemment.

Les Bucks nouveaux leaders à l’Est et le meilleur reste peut-être à venir pour les amoureux du Wisconsin. Les fêtes de fin d’année seront l’occasion de voir la force de ce groupe. Milwaukee prêt à planter la tente en haut de la Ligue ?