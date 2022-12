Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 19 au dimanche 25 décembre), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Nous y sommes presque ! L’une des nuits les plus attendues de la saison est prévue ce dimanche. Mais avant cela, on aura encore du beau spectacle pour nous divertir sur les ondes de beIN Sports. Les Warriors orphelins de Stephen Curry pour plusieurs semaines continuent leur road-trip à l’Est avec une longue étape dans la Grosse Pomme. Ils affronteront les Knicks ce mardi au Madison Square Garden puis des Nets en super forme au Barclays Center 24h plus tard. Parmi les autres affiches qui nous donnent l’eau à la bouche, le Cavs – Bucks de ce mardi à 1h est un immanquable entre le leader et le troisième de la Conférence Est. Milwaukee enchaînera avec un déplacement à Brooklyn qui nous rappellera des souvenirs ce vendredi et puis il sera déjà l’heure du marathon de Noël. Qui c’est qui va arriver au repas de famille avec des belles cernes ? C’est nous !

Dans la nuit du lundi 19 décembre

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks à 2h (beIN 4)

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 20 décembre

New York Knicks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Washington Wizards à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 21 décembre

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 22 décembre

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – Washington Wizards à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 23 décembre

Philadelphie Sixers – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 24 décembre

Raclette familiale

Dans la nuit du dimanche 25 décembre

New York Knicks – Philadelphie Sixers à 18h (beIN 1)

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers à 20h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Milwaukee Bucks à 23h (beIN 1)

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies à 2h (beIN 4)

Denver Nuggets – Phoenix Suns à 4h30 (beIN 5)