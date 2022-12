LeBron James a donc réussi une performance notable hier soir lors de la victoire des Lakers sur les Wizards. En plus d’avoir mené de main de maître sa team en l’absence d’Anthony Davis, le numéro 6 des Purple and Gold a réalisé un accomplissement historique que seul Michael Jordan (who else ?) avait atteint avant lui.

Voilà qui risque encore de donner du grain à moudre aux défenseurs du dossier LeBron James dans la conversation du GOAT. À 37 ans et 353 jours, le quadruple MVP de saison régulière (2009, 2010, 2012 et 2013) et des Finales (2012, 2013, 2016 et 2020) a donc rejoint His Airness pour devenir – seulement – le deuxième joueur de l’Histoire à marquer 30 points ou plus sur quatre rencontres d’affilée au-delà de 37 ans. Une prouesse que pas même Kareem Abdul-Jabbar, autre candidat sérieux pour le titre de La Chèvre et modèle de longévité et de scoring s’il en est, n’aura accompli durant son immense carrière. À domicile face à Washington, ce sont 33 unités qui noircissent la colonne “points” de l’ancien joueur des Cavs et du Heat, concluant ainsi (ou pas ?) une série débutée le 11 décembre dernier contre les Pistons. Alors que les Lakers viennent (encore) de perdre Anthony Davis, et que les Suns, les Kings et les Mavs sont au programme dans les prochains jours, la franchise californienne qui peine encore en ce début de saison (treize victoires, seize défaites, douzième à l’Ouest) aurait bien besoin que – disons les termes – son leader poursuive sur sa lancée. En effet, sur ces quatre rencontres, les Angelinos ont un bilan de trois wins, dont une probante face aux Nuggets, pour un seul revers, un match perdu de quatre petits points face à des Celtics globalement bien plus forts cette saison.

D’un point de vue plus historique, voilà une nouvelle occasion saisie par le King pour se rapprocher de la première place du grand nombre de points marqués dans l’Histoire de la Ligue, occupée cette fois-ci par l’illustre Kareem. Pour ce qui est de la comparaison avec MJ, encore un match de cet acabit pour LBJ et le grand Mike sera dans le rétro (même si celui qui était alors en contrat d’intérim chez les Wizards a tout de même réussi à passer à deux reprises la barre des 40 pions sur sa série, à la différence du Chosen One).

Qu’il le fasse exprès ou non, LeBron James continue, à son grand âge, de chasser le fantôme de Chicago, et ses performances match après match continuent de témoigner de sa longévité au plus haut niveau. Et dans une période où ses Lakers en ont grand besoin, le Kid from Akron aurait tout intérêt à continuer à carburer sur ce rythme encore quelques temps.