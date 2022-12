Ce lundi, les fans des Lakers ont une triste mine. En effet, si leur équipe a gagné ce dimanche soir face aux Wizards, Anthony Davis a été annoncé absent pendant 1 mois minimum. Un sale cadeau de Noël, qui plonge la franchise de Los Angeles dans le doute.

Ce cauchemar ne s’arrêtera donc jamais.

Face aux Nuggets ce weekend, Anthony Davis s’est blessé au pied. Une sortie qui avait fait transpirer toute la Laker Nation, sentant qu’une sale nouvelle allait tomber.

Il faut dire qu’Anthony Davis nous a tristement habitué à voir des breaking news médicales tomber autour de lui, et une fois de plus cela n’a pas manqué.

Alors que le monde entier était concentré sur la finale du Mondial entre la France et l’Argentine, Shams Charania de The Athletic est arrivé avec sa bombe.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis is expected to miss at least one month after suffering a right foot injury, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2022

Plusieurs semaines d’absences, 1 mois minimum, le basket en 2022 c’est terminé pour AD.

Et quand on voit la gueule de l’update, c’est à se demander si le mois de janvier 2023 ne passerait pas à la casserole non plus.

Cette saison, Anthony Davis était exceptionnel, alignant près de 28 points, 12 rebonds et 2 contres de moyenne, posant les Lakers sur ses larges épaules afin de les hisser hors des profondeurs de la Conférence Ouest. Inarrêtable sur plusieurs matchs, dominant des deux côtés du terrain, AD avait pris à coeur les critiques faites à son égard et avait rappelé – jusqu’ici – qu’il fait bien partie de la discussion des meilleurs intérieurs au monde.

C’est donc une terrible nouvelle qui s’abat sur Los Angeles, sachant que LeBron et ses potes avaient déjà à peine deux narines au-dessus de lot en présence de Davis : 12èmes à l’Ouest, avec 13 victoires en 29 matchs.

Est-ce que cela va changer la donne côté management, à 6 semaines environ de la trade deadline ? On le sait, Rob Pelinka et Jeanie Buss ont soif de titres et tournent autour de plusieurs questions depuis des semaines. Transférer ou ne pas transférer Russell Westbrook, transférer ou ne pas transférer Patrick Beverley, comment renforcer l’effectif, et comment se regarder dans la glace en assumant qu’on est pas du tout dans la conversation pour le titre de champion ?

Si les mains des Lakers semblent ligotées avec cette triste absence, difficile de croire à une explosion de l’effectif. LeBron a été prolongé, AD est sous contrat, c’est autour qu’il faudra voir comment faire. La franchise californienne n’a même pas l’option de tanker, puisque leur pick reviendra aux Pelicans dans le cadre du transfert… d’Anthony Davis.

Pour finir ? Sachez que 15 des 25 prochains matchs des Lakers seront en déplacement. Donc autant se le dire tout de suite, le début d’année 2023 ne se fêtera pas avec du champagne chez LeBron et compagnie…

Source : ESPN