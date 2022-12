On apprenait hier que ce solide gaillard d’Anthony Davis serait absent au moins un mois à cause de sa blessure au pied ? Cette nuit LeBron James a tenu à rassurer tout le monde et a porté son équipe face à des Wizards dans un sale mood. Pas la victoire de l’année non plus, mais le boss a marqué un peu plus son territoire.

Un mois d’absence pour Anthony Davis, car les Lakers n’ont pas le droit au bonheur.

Mais fort heureusement, les Angelinos peuvent toujours compter sur ce qui ressemble de près ou de loin au meilleur joueur de l’histoire, selon le point de vue de chacun, et cette nuit LeBron James a fait ce qu’il fallait pour 1) confirmer la grosse win de l’avant-veille face aux Nuggets et 2) garder la tête des Wizards sous l’eau en leur infligeant leur… dixième défaite de suite.

Un match à plusieurs vitesses, dans lequel les locaux se sont tout d’abord fait plaisir en première mi-temps, avant de voir les Pinky Sorciers leur mettre une bourrasque au retour des vestaires. We have a game comme dirait l’autre, le trio Beal / Kuzma / Porzingis semble suffisamment armé pour faire face aux Angelinos, et en face le Roi LeBron compte sur un Thomas Bryant parachuté meilleur intérieur de son équipe ou sur un Austin Reaves nouveau… deuxième meilleur joueur de la franchise.

Ce qui nous intéresse ? Ces quelques derniers ballons touchés par LBJ, comme pour témoigner du fait que le gamin de bientôt 38 ans, mdr, reste un mec assez clutch. Un écran pour Bron, une défense qui ne switche pas car on ne perd pas deux tiers de ses matchs au hasard, et le Roi qui s’élève pour placer un tomar LeBronien dans le désert défensif adverse. 117-115 Lakers, 30 secondes à jouer, Bradley Beal a un joli bandeau et il fait 2/2 aux lancers. 117 partout, dernière possession, ballon à qui vous savez. Une fin de match à deux doigts de virer au cauchemar lorsque Kyle Kuzma et Deni Advija échouent de peu à piquer le ballon à Bron, mais ce dernier s’arrache, récupère la gonfle et caviardise le local de l’étape Thomas Bryant, le bien nommé, qui score tout seul et donne la victoire aux Lakers.

La neuvième passe décisive d’une feuille de stats finale à 33 points, 7 rebonds et donc 9 passes, à 13/24 au tir, et la preuve s’il le fallait qu’en l’absence d’Anthony Davis c’est évidemment lui et personne d’autre qui va carry l’équipe californienne cet hiver. Pour l’instant on est sur un 2-0, c’est plutôt pas mal.