Si les Lakers ont brillamment disposé des Nuggets ce vendredi soir (126-108), la fête n’a pas été pleine puisque Anthony Davis s’est blessé au pied. Unr IRM est prévue ce samedi pour connaître la sévérité de cette blessure, ambiance à Los Angeles…

Les fans des Lakers sont constamment plongés dans une zone d’incertitude, dès qu’il est question de santé et d’Anthony Davis. Démarrant solidement sa rencontre cette nuit, l’intérieur s’est ensuite blessé au pied sur un faux mouvement qui a tout de suite montré sa douleur sur son visage. Par précaution, Darvin Ham a mis Thomas Bryant dans le cinq californien en seconde mi-temps, la soirée étant rapidement terminée pour AD.

Toujours au centre des affaires des Lakers, le journaliste Dave McMenamin d’ESPN était dans les coulisses de la franchise pour nous donner les derniers détails.

L’espoir est que ce ne soit rien de grave, mais une IRM sera réalisée ce weekend.

Et quand on parle d’IRM et d’Anthony Davis, forcément… ça fait peur.

