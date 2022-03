C’est l’heure de vérité pour les Lakers, tout va se jouer dans les prochains jours. Si la franchise de Los Angeles veut aller en Playoffs, il faudra compter sur les efforts et la présence de chacun. Bonne nouvelle pour LeBron et compagnie, puisque c’est Anthony Davis qui est attendu sur deux jambes ce vendredi face aux Pelicans.

Anthony Davis, de retour, contre New Orleans. Elle est pas belle cette image ?

Ancienne égérie de Louisiane, AD était surtout blessé depuis plusieurs semaines à cause d’un vilain problème au pied. L’intérieur, qu’on avait déjà perdu un peu plus tôt dans la saison à cause d’une galère au genou, devait faire comme les fans des Lakers ces derniers temps : regarder l’équipe proposer un basket affreux tout en s’écroulant dans la Conférence Ouest. Avant la défaite des Spurs au finish ce mercredi face aux Grizzlies, les hommes de Frank Vogel étaient tout simplement sortis du Playin Tournament. Il faut dire que l’absence de Davis avait causé bien des problèmes aux champions 2020, perdant en talent, en polyvalence, en attaque, et en défense. Les Lakers étaient à 27 victoires pour 31 défaites lorsque ce bon AD s’était blessé face au Jazz. Depuis ? Un violent bilan de 13 défaites en 17 matchs, qui avait même poussé des équipes comme New Orleans ou San Antonio à croire en à un avenir fait de Playoffs. Trop c’était trop, il fallait bien que le All-Star retourne sur les terrains et on se demandait au finish à quelle date il allait revenir. Désormais, via Shams Charania de The Athletic, on l’a.

Ce vendredi, la planète basket aura ses yeux sur plusieurs matchs, mais peu auront autant d’importance que l’immense Lakers – Pelicans qui se jouera à Los Angeles. On vous passera les histoires de retrouvailles, entre Brandon Ingram et la cité des angles ou Anthony Davis et l’armée de New Orleans, c’est évidemment au classement de la Conférence Ouest qu’on va penser avec un seau de popcorn dans nos mains. Aujourd’hui, c’est une bataille féroce que se livrent les Spurs, Pelicans et Lakers dans la course au Playin. N’importe quelle chute peut avoir des conséquences dramatiques dans la lutte pour le Top 8, et autant vous dire qu’il y aura du monde pour voir deux des équipes placées entre les places 9-10-11 s’affronter dans la Crypto Arena de L.A. Il est donc évident que la présence d’Anthony Davis change sacrément la donne pour les Lakers, eux qui devaient faire sans LeBron puisque le King s’était fait mal à la cheville… à New Orleans. Cette fois, on espère pour le patron et son bras-droit préféré que cela ira, mais attention à ne pas sous-estimer d’excellents Pelicans qui ont montré un vrai jeu collectif, de l’intensité défensive et des jeunes qui ont les dents longues. Niveau talent, AD et LeBron écrasent la concurrence, mais niveau impact collectif, New Orleans peut toiser Los Angeles de très haut. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi, en espérant que Davis n’aura pas de nouvelle galère physique en cas de retour prématuré. Car oui, on parle ici d’un joueur particulièrement touché par les blessures, et dans cette terrible course à l’Ouest un comeback trop rapide pourrait provoquer des soucis physiques cataclysmiques. On ne lui souhaite pas, et on sera devant le match en fin de semaine !

Plus que 7 matchs à jouer pour les Lakers sur cette saison régulière, et Anthony Davis va faire son retour pour le push ultime. À quel scénario allons-nous assister ? Un retour en vain mais inutile car Los Angeles va se faire plier par la concurrence ? Un comeback héroïque pour sauver la saison des Lakers ? Faites vos jeux, et prenez rendez-vous ce mercredi soir pour un immanquable match face aux Pelicans !

Source : The Athletic