Programme NBA : Nets – Bucks à 1h30, on espère que Kevin Durant a fait sa pédicure

Après la belle nuit d’hier, on enchaîne. Ce soir ? Un duel de meneur, le remake de la demi-finale de Conférence Est 2021 et DeMar DeRozan qui accueille les Clippers. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 31 MARS

1h : Pistons – Sixers

: Pistons – Sixers 1h30 : Hawks – Cavs

: Hawks – Cavs 1h30 : Nets – Bucks (en direct sur BeIN Sports 1)

: Nets – Bucks (en direct sur BeIN Sports 1) 2h : Bulls – Clippers (en direct sur BeIN Sports 4)

: Bulls – Clippers (en direct sur BeIN Sports 4) 4h : Jazz – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Bucks (1h30) : le voilà le match de la nuit ! À partir d’1h30, nous allons pouvoir assister au remake de la demi-finale de Conférences Est 2021, et on espère que Kevin Durant s’est coupé les ongles de pieds. D’un côté, les Bucks, aujourd’hui deuxièmes de l’Est, qui viennent de remporter onze de leurs quinze derniers matchs. De l’autre, les Nets, huitièmes, qui vont enfin pouvoir aligner Kevin Durant et Kyrie Irving à domicile. Attention, Giannis Antetokounmpo – nouveau favori dans la course pour le MVP – est incertain pour ce soir. Deux des meilleures équipes NBA s’affrontent ce soir, deux des candidats au titre de champion 2022. Les excuses pour manquer cette rencontre ? Aucune.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

L’une des meilleures équipes de la Conférence Est face à l’une des pires équipes de la Ligue, comment dire que si les Sixers ne gagnent pas, il y aura scandale.

Trae Young versus Darius Garland, qui des deux meneurs finira la rencontre avec le plus de points ? Ici, on met une piécette sur Ice Trae.

DeMar DeRozan aurait pu être un Clippers cette saison. Ce soir, il a l’occasion de les faire regretter encore un peu plus.

Paul George, qui va disputer son deuxième match depuis son retour, ne le laissera certainement pas faire.

Jazz versus Lakers, deux franchises au bord de l’implosion s’affrontent ce soir.

Alors que plusieurs rumeurs annoncent Donovan Mitchell à LA, le match de ce soir peut être lourd de sens.

Encore une bien belle soirée NBA qui s’annonce. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie.