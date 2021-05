Preview de la soirée NBA : Giannis Antetokounmpo contre les Nets en prime time, que dire de plus ?

Après une nuit encore bien chargée, on repart déjà au front avec huit matchs dont un alléchant Bucks-Nets qui va bien lancer notre soirée. C’est parti pour la preview !

21h30 : Bucks – Nets : le match de la nuit et aussi le premier que vous pourrez suivre ce soir. C’est le premier contre le troisième, un choc digne d’une Finale de Conférence Est et peut-être un duel qu’on suivra d’ici quelques semaines selon le parcours de chacun. Giannis Antetokounmpo va pouvoir se mesurer à ce qui se fait de mieux ces derniers temps : la paire Kevin Durant-Kyrie Irving. Si vous ne devez en voir qu’un seul ce soir, c’est définitivement celui-ci.

01h30 : Blazers – Celtics : ça va un peu mieux pour Portland et Boston mais on sait très bien ce qu’il en est au sujet de ces deux équipes. Capables du meilleur comme du pire, elles sont surtout dépendantes de la forme de leurs leaders. Damian Lillard a récupéré un peu de fire power récemment et Jayson Tatum vient de claquer son record en carrière, égalant Larry Bird ! Cela promet du lourd. En cas de victoire, les hommes de Terry Stotts mettrait une belle pression sur les Lakers à la sixième place.

02h00 : Rockets – Knicks : si on avait dû écrire ce papier il y a un an on aurait probablement dit « duel déséquilibré » avec un net avantage pour Houston. Désormais, c’est l’inverse. Avec une équipe en reconstruction en face, New York a toutes les cartes en main pour continuer sa marche en avant à l’Est et bétonner la quatrième place. Encore faut-il que Kevin Porter Jr ne se transforme pas en James Harden comme il y a quelques jours.

02h00 : Spurs – Sixers : il va être dur de tout suivre en même temps mais faites donc un crochet du côté de Fort Alamo à l’occasion pour voir Joel Embiid contre les Spurs, ça pourrait donner quelque chose de bien sympa à mater. La course au Play-in est plus ouverte que jamais à l’Ouest et San Antonio peut remercier le Magic pour avoir tapé Memphis de manière totalement inattendue. La réception de Philly est loin d’être une sinécure mais vu ce qui arrive après (Jazz x2, Nets, Bucks, Knicks, Suns x2), il faut jouer le coup à fond et ne pas trop réfléchir.

02h00 : Thunder – Suns : lorsque vous regardez les deux équipes de ce match, un gros panneau « blowout » doit apparaître devant vos yeux ébahis. OKC vient d’en prendre 57 à la maison (sérieusement…) et voilà que le second bilan de la Ligue débarque. On n’est pas Madame Irma mais ça sent bon pour Chris Paul et sa bande. On a bien compris que le plan « sabotage » était en marche dans l’Oklahoma mais un peu d’orgueil ne ferait pas de mal ce soir pour donner une meilleure image.

02h00 : Mavericks – Kings : Dallas a bien profité de la méforme des Blazers et des Lakers pour tirer son épingle du jeu et les voilà confortablement installés à la cinquième place à l’Ouest. L.A ne jouera qu’en fin de nuit donc c’est à eux de mettre la pression et la venue de Sacramento est parfaite pour ça. Toujours pas de De’Aaron Fox pour les Californiens mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise avec cette équipe et on l’a vu vendredi contre les Lakers. Les Mavs sont prévenus.

02h00 : Hornets – Heat : LaMelo Ball vient tout juste de fêter son retour et on ne sait pas encore si on pourra profiter de ses arabesques contre Miami, back-to-back oblige. Si on arrêtait les rencontres aujourd’hui, vous auriez sous les yeux le premier match du Play-in Tournament de l’Est, le septième contre le huitième. Si Charlotte a un peu de retard sur le peloton, le Heat a encore largement la place pour revenir sur la cinquième place et selon le résultat de Boston, ils peuvent se repositionner cette nuit.

04h00 : Lakers – Raptors : la défaite contre les Kings a donné une sacrée migraine aux fans de Los Angeles. Non contents de perdre contre une équipe privée de son leader, ils ont aussi paumé la cinquième place ! Session de rattrapage cette nuit avec Toronto, en back-to-back, qui est en train de lâcher définitivement la course à l’Est avec trois défaites de rang. Il va falloir s’accrocher pour rattraper les Wizards à la dixième place. Vaut mieux ne pas perdre trop de plumes pour LBJ et sa bande, la suite s’annonce autrement plus difficile.

Voilà pour la preview de votre soirée NBA et on devrait bien s’amuser. On choisit son pick avant la deadline et puis on allume le League Pass pour passer un bon moment. Allez Café !

