Le pari spécial NBA Sunday : 290€ à gagner sur un scoring classique de Kevin Durant et Khris Middleton

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 2 mai, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec huit matchs dont le premier, très alléchant, a lieu dès 21h30 (fuseau horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h30 : Bucks (1,83) – Nets (1,95)

01h30 : Celtics (1,83) – Blazers (2,00)

02h00 : Spurs (3,00) – Sixers (1,40)

02h00 : Mavericks (1,37) – Kings (3,10)

02h00 : Thunder (9,80) – Suns (1,05)

02h00 : Rockets (5,75) – Knicks (1,13)

02h00 : Hornets (2,65) – Heat (1,50)

04h00 : Lakers (1,31) – Raptors (3,50)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 292,5€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Kevin Durant ET Khris Middleton marquent minimum 20 points CHACUN (1,95) : dans cet affrontement entre le 1er et le 3ème de l’Est, c’est le duel – à distance ou en combat rapproché – entre Middleton et Durant qui va nous intéresser ici avec cette très belle cote à 1,95 pour 20 points de chacun de ces deux gars. KD a peu joué mais à chaque fois que ce fut le cas, il s’est montré d’une efficacité et d’une facilité sans équivalent avec 27,6 points par match à 53% au tir et 47% de loin. La défense des Bucks est sérieuse mais empêcher l’ailier des Nets de passer les 20 points est une tâche très difficile. Pour ce qui est de Middleton, il n’est pas en reste niveau efficacité. Il marque un peu plus de 20 points par soir à plus de 47% au tir et quasiment 43% de loin. Et face à la très conciliante défense de Brooklyn, il est tout à fait raisonnable de l’imaginer proposer au moins sa production moyenne.

Le pari combiné à tenter

Les Mavericks battent les Kings et le Heat bat les Hornets (2,06) : on sait que les Mavs ont eu du mal récemment contre les Kings mais Luka Doncic et sa bande ont largement de quoi dominer Sacramento et ont besoin de cette victoire pour continuer leur course vers la 5ème place. La cote est à 1,37. Avec une victoire, qui serait sa troisième d’affilée, le Heat peut rester sur une bonne dynamique et surtout accroître l’écart avec les Hornets tout en gardant le top 6 voire le top 4 de l’Est bien en vu. Les deux équipes sont en back-to-back. La cote est à 1,50.

Une petite folie pour finir ?

Damian Lillard minimum 25 points ET 5 rebonds ET 7 passes (8,00) : une cote à 8,00 ? Oui, c’est une folie mais ce qui est demandé ici à Damian Lillard n’est plus ni moins que de proposer ses moyennes en saison au socring et à la passe, et de se craquer un peu au rebond (il est à 4,2 de moyenne depuis décembre dernier).

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne