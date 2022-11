Enfin une victoire pour les Lakers ! Après cinq défaites de rang, les Angelinos sortent (un peu) la tête de l’eau grâce à un Anthony Davis qui brille contre Brooklyn. Enfin un match référence pour AD cette saison ?

Pour la box score maison, suivez le lien magique.

Pas de LeBron James en tenue, cela veut dire que la casquette de patron tombait automatiquement sur la tête d’un Anthony Davis très attendu cette nuit. Malgré des stats personnelles plutôt encourageantes (24 points et plus de 11 rebonds de moyenne par match), AD a malheureusement tendance à montrer plusieurs visages à chaque match. Tantôt très bon et tantôt en retrait, l’intérieur ne parvient pas à faire l’unanimité en ce début de saison. Quoi de mieux pour se donner confiance qu’un affrontement avec une équipe des Nets loin d’être très armée dans la raquette ?

Bingo ! Dominant à souhait, le Brow a fait un chantier monstre dans la peinture, sanctionnant les limites à l’intérieur de Brooklyn. 37 points et 18 rebonds pour le monosourcil préféré d’Hollywood ! C’est tout simplement son meilleur match cette saison. Efficacité (15/25 au shoot, 7/7 sur la ligne), combativité (10 rebonds offensifs arrachés, nouveau record en carrière), leadership pour mener les siens vers la victoire, c’est ce qu’on aimerait voir chaque soir pour Davis et les Lakers auront besoin qu’il maintienne ce niveau s’ils veulent enfin lancer leur saison. C’est encore plus vrai avec le King sur la touche.

🔥 @AntDavis23 was HOOPING for the @lakers going OFF for 37 PTS and 18 REB (career-high 10 OREB)! #LakeShow pic.twitter.com/pv1W3cG1zj — NBA (@NBA) November 14, 2022

Pour les autres bons points de la soirée, on enverra quelques fleurs à Lonnie Walker IV et Austin Reaves, bons lieutenants du jour du Brow, alors que Russell Westbrook a alterné le très bon (oh le contre sur Durant !) et le beaucoup moins bon en sortie de banc. Côté Nets, Kevin Durant a fait du Kevin Durant (31 points, 9 rebonds, 7 passes) mais les copains n’ont pas suivi derrière et Brooklyn a fini par couler à pic dans le money time. Vivement le retour de Kyrie Irving pour apporter un vrai soutien à KD.

Anthony Davis domine et comme par magie les Lakers gagnent. Le plus dur est à venir pour L.A. : confirmer. Avec les Pistons puis les Spurs en visite à la Crypto.com Arena dans les prochains jours, c’est tout à fait jouable.