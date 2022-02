Les Lakers battus sans combattre à Portland : nous sommes le 10 février et c’est officiel, cette équipe a touché le fond

C’est le foutoir complet à Los Angeles. Cette nuit, les Lakers ont réussi l’exploit de perdre face à l’équipe Z de Portland (l’quipe-type du coup), au travers d’une performance absolument pathétique. Qui plus est à quelques heures de la trade deadline, autant dire que ça risque de s’agiter ce soir en coulisses.

Celle-là elle va laisser des traces. Quel match honteux de la part des Lakers, face à des Blazers pourtant à l’agonie et/ou en pleine révolution. Parlons de la première mi-temps d’Anthony Davis absolument honteuse par exemple, avec une agressivité de pacotille (4 tirs pris) et un body language… indécent. En parlant de body language ? Cette nuit aucun Lakers ne semblait avoir envie d’être là et on était clairement sur une équipe composée essentiellement de mecs sans aucun sentiment de révolte? Aucune entente entre les joueurs, et un LeBron James qui fait encore ses stats (30/7/7) mais qui n’avait pas du tout envie d’être là non plus. Depuis des mois ça crie au scandale à Los Angeles, « le problème de cette équipe c’est Russell Westbrook », Eh bien son absence cette nuit plaide sa faveur et le souci semble en fait bien plus profond que ça. Sachez que les Lakers devraient être bannis de la NBA pour avoir mangé un presque double-double de C.J. Elleby et sa coupe douteuse, et pour avoir laissé un mec comme K.J. Blevins mettre deux tirs à 3-points. Le match est resté serré dans l’ensemble, oui, mais Portland a fini par creuser l’écart sous l’impulsion d’un Anfernee Simons de gala en deuxième mi-temps avec 25 points, à 5/7 de loin, dont deux tirs ultra-clutchs qui ne seraient pas sans rappeler ceux de son mentor Dame.

Avec la période difficile que traverse Portland suite à un changement complet de cap, on ne peut en tout cas que féliciter les Blazers de s’être déchirés cette nuit pour redonner un peu le sourires à leurs fans et, honnêtement, il n’y avait pas mieux que ces Lakers apathiques pour se relancer. La trade deadline sonnera son glas dans quelques heures et les Angelinos ne peuvent juste pas en rester la, pas comme ça, pas avec ce genre de siganux envoyés par les leaders notamment. Cette défaite va sûrement faire accélérer les choses, notamment pour ce qui est des loulous comme Trevor Ariza, Kent Bazemore ou encore Talen Horton-Tucker, dont les heures en Californie sont peut-être comptées. Sans oublier le cas Westbrook, qui d’après LeBron ne devrait pas bouger d’ici la deadline, et qui se dirigerait plus vers un trade cet été… Mais les plans pourraient bien changer au vu du marasme dans lequel se sont foutus les purple and gold récemment. Apprêtez-vous à vivre 24 heures de folie, car LBJ est fané de cette team de bras cassés, comme il l’a laissé entendre en interview d’après match.

Les Lakers n’ont désormais plus le choix, on sait que le King aime prendre le rôle de GM donc nul doute que ça va devrait bouger avant ce soir. Mais outre les transferts qui vont arriver incessamment sous peu, il va juste falloir… se bouger. Des joueurs et des CV ça ne fait pas tout et il va falloir se retrouver très vite autour du leader et repartir de l’avant parce que transfoemer Jusuf Nurkic en Hakeem Olajuwon ce n’est plus possible. Ah oui, et se faire rouler dessus par Greg Brown Jr. et Trent Watford c’est tout bonnement inadmissible. On pensait voir à L.A. un effectif taillé pour le titre, pour l’instant on reste sur une équipe taillée pour le cirque, et Frank Vogel pourrait même en faire les frais dans les prochaines semaines en regardant le All-Star Game pépère dans son canap’, avec sa 8.6 à la main, accompagné de son jogging rempli de trous de boulettes, attendant impatiemment que le RSA tombe. Enfin presque. Tous les yeux sont rivés sur Los Angeles désormais, cette trade deadline s’annonce palpitante, alors rendez-vous sur Twitch dès 18h30 pour vivre le démantèlement des Lakers une soirée de folie tous ensemble.

Cette défaite des Lakers à Portland a probablement mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. Sans Russell Westbrook, coupable de la mauvaise saison des Lakers askip, la copie livrée cette nuit est digne d’un énorme pâté de fin de soirée. Les Lakers devraient animer cette trade deadline, et à vrai dire ils n’ont pas vraiment le choix.