Transfert Blazers – Pelicans : bye-bye C.J. McCollum, la PLS pour Damian Lillard ? Apéro TrashTalk

Alors que la NBA Trade Deadline approche à pas de géant, les Blazers sont l’une des équipes les plus actives sur le marché des transferts. La franchise de Portland est en mode nettoyage intensif et on se demande forcément ce que ça veut dire pour un certain Damian Lillard.

Norman Powell, Robert Covington, C.J. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell, voilà tous les mecs qui ont quitté l’Oregon sur les cinq derniers jours. Et même Nickeil Alexander-Walker, à peine arrivé dans le cadre du trade de C.J. aux Pelicans, vient d’être refourgué au Jazz. Clairement, le manager général interim Joe Cronin fait le ménage dans l’objectif de réaliser beaucoup d’économies, de créer du cap space et de récupérer des picks de draft ainsi que quelques jeunots. Cela ressemble clairement à une reconstruction et on en vient à se demander si Damian Lillard a encore un avenir à Portland. Les Blazers assurent qu’ils veulent utiliser cette nouvelle flexibilité pour ramener rapidement du talent autour de Dame, et c’est donc à Cronin d’aller au bout de son idée. L’avenir nous dira si c’est la bonne. Outre les Blazers, on aborde également dans cet Apéro le cas Pelicans avec le nouveau duo Brandon Ingram – C.J. McCollum, tout en nous projetant sur le futur retour de Zion Williamson.

