Dans la défaite des Lakers contre les Clippers la nuit dernière, Anthony Davis participait à son premier back-to-back depuis six mois. Une chose dont il n’a pas l’habitude car son corps est préservé à cause de son historique fragile.

Voir Anthony Davis jouer un back-to-back est chose rare en NBA. Cela faisait depuis le 7 novembre 2022 que AD ne s’était pas prêté à l’exercice. Pour cause, un corps qui se blesse souvent comme on a pu encore le voir en début de saison. Normal que Darvin Ham prenne ses précautions et souhaite son monstre dominant dans la raquette pour les gros matchs. Justement, il y en avait un de gros match cette nuit à Los Angeles, avec un derby endiablé. Les Clippers l’ont emporté et la situation physique de l’Unibrow a suscité la curiosité des journalistes présents sur place. Après un match bien plus dur que prévu face au Jazz en overtime, on ne savait pas si LeBron James et Anthony Davis allaient jouer quelques minutes avant le début du match. En définitive, les deux ont joué et le corps de l’ailier fort va relativement bien.

“J’ai essayé de voir comment mon corps allait avant le match. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué de back-to-back. Finalement, ça pourrait aller mieux mais ça va le faire.”

Anthony Davis on his takeaways from tonight’s loss and how he feels physically after playing a back-to-back. pic.twitter.com/k0AqQIQKSg — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 6, 2023

Davis a réalisé un match correct avec 17 points à 50% au shoot, 11 rebonds et 2 contres en 32 minutes… Mais on reste bien loin des lignes en 30/15 qu’il a pu pondre ces derniers temps. Le plus important reste sa santé et qu’il soit totalement prêt pour le Play-in et/ou les Playoffs. À deux matchs de la fin de la régulière, le classement est encore très indécis. Les Lakers peuvent encore osciller de la 5e à la 9e place, avec un bilan qui sera au pire à l’équilibre parfait, au mieux dans le positif. Leur deux dernières rencontres sont à la maison contre les Suns et le Jazz. Deux belles affiches, idéales pour se préparer aux échéances de la postseason.

Deux matchs qui seront en back-to-back et il sera intéressant de voir si AD jouera les deux pour aider son équipe à obtenir la meilleure position possible ou s’il en jouera qu’un sur deux pour se préserver. Le coaching staff des Angelinos va sûrement jouer la carte de la sécurité. Ça serait très bête que leur pivot se blesse dans ce timing, alors que L.A a désormais l’effectif pour faire quelque chose de sérieux à partir de mi-avril. Affaire à suivre…

Source : Spectrum SportNet via Twitter