Cette nuit, Anthony Davis a su profiter de l’absence de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Kesséssaveudire “savoir profiter” au sens Davis du terme ? Poser une ligne statistique inédite dans l’histoire de la NBA. Tout simplement. Allez, on se fait les highlights.

Il a ÉCRABOUILLÉ les Wolves. Ni plus, ni moins. Une ligne finale jamais vue dans l’histoire de la NBA (depuis que les contres et les interceptions sont comptabilisées) : 27 points, 25 rebonds, 5 passes, 3 contres, 7 interceptions (son record en carrière). Une merveille de polyvalence.

Assurément l’un des matchs les plus complets d’Anthony Davis. Assurément une nuit dont il, dont nous nous souviendrons quand l’heure sera venue pour lui de tirer sa révérence. En attendant, il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Quel meilleur cadeau qu’une performance historique pour fêter ses 31 ans, aujourd’hui ? La victoire en prime, un succès important et prestigieux contre l’une des meilleures équipes de l’Ouest. En gros ? Une soirée réussie, qu’on ferait mieux d’évoquer en vidéo. Tout de suite, d’ailleurs.

Anthony Davis with a SPECIAL performance tonight in LA 👏

🔥 27 PTS

🔥 25 REB

🔥 7 STL

🔥 5 AST

🔥 3 BLK

The first player ever with 25+ PTS, 25+ REB and 5+ STL in a game. pic.twitter.com/IXx1RhEWWJ

— NBA (@NBA) March 11, 2024