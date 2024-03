Knicks et Sixers ont joué le match le moins prolifique de la saison, l’équipe la moins nulle a gagné (73-79)

Ce n’est pas tout le temps qu’on peut dire qu’un JL Bourg – Cholet a été plus prolifique en termes de points qu’un Knicks – Sixers. Mais pour une fois, c’est bien vrai. Dans un Madison Square Garden sans doute surpris par la tournure de la rencontre, Philadelphie s’est imposé au terme du match le moins offensif de la saison.

Les statistiques de ce… appelez ça comme vous voulez en fait

15-15 après un quart-temps. 0/9 à 3-points pour les Sixers avant de finalement trouver la filoche. De quoi vous poser les bases d’un match qui ne sera sans doute pas marqué par une furia offensive. Les Knicks ? Pas mieux. Sans OG Anunoby, Mitchell Robinson ni Julius Randle, les hommes de Tom Thibodeau n’ont jamais réussi à se sortir du marquage très resserré de Philly. 31-37 à la pause, le plus petit total de points depuis 2019 sur une mi-temps.

Très drôle de penser qu’il n’y a pas plus tard que quelques semaines, Joel Embiid claquait 70 pions tout seul face aux Spurs. Son équipe au global n’a inscrit que 9 points de plus. Autre donnée importante dans ce match ? Les adresses juste faméliques : 32,5% au tir pour les Knicks, dont 22,5% à 3-points. 38,8% chez les Sixers, 30% à 3-points. Une gueule de bois globale, faut croire.

On rajoutera même au match un supplément embrouille, puisque Kelly Oubre s’est fait bousculer sévère par Isaiah Harteinstein et Donte DiVincenzo. Tout le monde a eu droit à sa technique, peut-être un moyen d’avoir rentabilisé au moins un peu une soirée bien morose. Ajoutez-y les 21 pertes de balles des Knicks, et on a le tiercé d’une soirée pourrie. Faisait meilleur à Los Angeles, tiens.

Donte DiVincenzo is fired up. 😳

pic.twitter.com/F6NDcwbmn3

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 11, 2024