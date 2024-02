Depuis la blessure au genou de Joel Embiid en début de semaine, les infos concernant le MVP tombent au compte-gouttes, sans pour autant nous donner la véritable durée de son absence. La dernière update vient tout juste de nous parvenir et n’est pas très rassurante.

D’après Shams Charania de The Athletic, Embiid souffrirait bien d’une déchirure au niveau du ménisque, et deux options sont actuellement envisagées par les Sixers :

Mise au repos pour laisser le temps soigner cette blessure. L’opération.

Une décision devrait être prise ce lundi.

Philadelphia 76ers star Joel Embiid — the reigning NBA MVP — has been diagnosed with a displaced flap of the meniscus in his left knee and is weighing rest/rehab or a procedure, according to two sources.

Une opération du genou serait synonyme d’absence prolongée pour Embiid. Une absence qui se compterait en semaines si ce n’est en mois. Pour les fans des Sixers, ce n’est évidemment pas le scénario espéré, mais peut-être que Joel a besoin de passer sur le billard selon le degré de gravité de la blessure.

La première option, celle du repos, permettrait à Joel de revenir plus vite et donc aux Sixers de conserver leurs chances pour cette saison. Mais dans quel état reviendrait Embiid ? Et est-ce la meilleure solution sur le moyen/long terme ?

On n’est pas spécialiste mais les Sixers semblent se retrouver face à un vrai dilemme.

Pour ce que ça vaut, on se souvient que Joel Embiid avait joué les Playoffs 2021 malgré une petite déchirure au niveau du ménisque du genou droit. Mais on se souvient aussi que Joel s’était fait opérer du genou gauche en mars 2017, après une première déchirure du ménisque…

Source texte : The Athletic