Il veut partir, les Sixers veulent le conserver, Joel Embiid en PLS, de qui parlons-nous aujourd’hui ? Bien-vu, James Harden !

Le spécialiste des demandes de trade est toujours et encore au cœur des discussions dans la Grande Ligue. Aujourd’hui c’est son copain pivot, Joel Embiid, qui tente de le raisonner : “Mais si resteeuuh, on est bien ici, et pis en plus Doc Rivers il s’est barré.” C’est pas tout à fait ce que Joel a dit mais vous avez l’idée.

D’abord annoncé entre Philly et Houston, James Harden semblait ensuite s’apprêter à prolonger avec les Sixers, puis patatras… Quelques heures avant la Free Agency, La Barbe a activé sa player option en même temps qu’elle a demandé à être transférée. Plusieurs équipes sont évidemment sur le dossier, dont deux candidats majeurs : les Clippers et les Knicks. Cependant, la cité de l’amour fraternel ne désespérerait pas quant à ses chances de conserver le MVP 2017, Joel Embiid jouant les intermédiaires entre la franchise et son combo guard. Interrogé par Rachel Nichols, le pivot camerouno-franco-américain plaide clairement pour la poursuite de la collab The Process X The Beard en Pennsylvanie.

Spoke to Joel Embiid about James Harden’s trade request – Embiid said he’s hopeful Harden’s “mindset can be changed.” The two were partying with @MichaelRubin last night at the @Fanatics/@TheNBPA Summer League blowout. pic.twitter.com/9sKwp3HGsg

“Je veux le voir revenir, évidemment, pour qu’on puisse accomplir ce qu’on veut, c’est-à-dire gagner un titre.” – Joel Embiid au sujet de l’avenir de James Harden

Alors bien entendu, diplomatie oblige, Joel Embiid ne va pas gueuler sur tous les toits qu’Harden est une pipe et qu’il rêve de le voir à l’autre bout des US la saison prochaine. Mais plus qu’un joueur de basket tout à fait honnête, JH est apparemment un vrai ami pour JoJo.

“J’espère qu’il peut encore changer d’avis. À part ça, je suis juste heureux d’être son ami. On est proche et on a grandi depuis qu’il est arrivé ici.” Joel Embiid sur sa relation avec Harden

En cas de départ de James Harden, c’est aussi les rêves de titre – à court-terme – qui quitteraient Phila. Encore jamais allé ne serait-ce qu’en Finales de Conférence, Joel n’aura sûrement pas la patience d’attendre douze mois pour voir un joueur majeur le rejoindre à nouveau dans le Nord-Est des US. Tyrese Maxey n’est plus si loin de ce statut, mais est-il déjà une deuxième option fiable d’une équipe qui va loin ? Pas sûr.

Voir Ramesse rester durant sa dernière année de contrat, c’est aussi prendre le risque de le perdre contre rien à la fin de la saison. Le débat n’est donc peut-être pas si binaire que ça, mais alors que la légende des Rockets ira sur ses 35 ans lors du prochain exercice, les Sixers semblent penser que ça vaut le coup de tenter le tout pour le tout dès maintenant. Ce qui est sûr, c’est que James Harden est encore un top joueur NBA et que son potentiel départ devrait être remplacé. En partant de ce postulat, pas de départ du tout… simplifierait vachement la vie de Daryl Morey et des 76ers.

Source : Rachel Nichols et Bleacher Report