Les highlights de Victor Wembanyama face aux Blazers en Summer League

Énorme cette nuit face aux Blazers, Victor Wembanyama a montré de quel bois il était fait. Pour le plaisir, on se refait la compilation de ses plus belles actions de la nuit.

L’histoire retiendra qu’il n’aura donc fallu qu’un match à notre Wemby national pour prendre la température dans cette Summer League de Vegas. Une première contrastée avant d’envoyer son premier message au reste de la Ligue. Oui, le bonhomme n’est pas le first pick pour rien et il est prêt à le prouver. On rappelle ses stats cette nuit : 27 points, 12 rebonds, 3 contres.

Défensivement, l’intérieur tricolore avait déjà fait étalage de son talent au premier match mais il a cette fois trouvé la mire en attaque pour s’offrir une prestation complète. Pick-and-pop, pull-up, tir du parking, finition au rebond, Wemby risque d’être un sacré problème pour bon nombre de défenses.

Les highlights du 2ème match de Victor Wembanyama (27 points, 12 rebonds, 3 contres).pic.twitter.com/N7A3Tu6DzZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2023

Même si ce n’est pas encore officiel, on ne devrait plus revoir Victor Wembanyama sur un parquet avant un moment. Les Spurs en ont vu assez avec ces deux matchs et il sera probablement préservé sur la fin de la Summer League comme l’avait été Paolo Banchero l’an passé. Vu que le first pick ne sera pas de l’aventure avec les Bleus cet été, il faudra attendre les matchs amicaux de pré-saison pour revoir l’alien sur un parquet. On a trois mois pour préparer le popcorn.