Le All-Star Game WNBA arrive à grands pas. Et en ce temps où les matchs NBA font affronter des rookies prometteurs et des inconnus aux noms rigolos, pourquoi, entre deux rencontres, ne pas se poser devant la plus belle affiche de la saison de la ligue américaine féminine ? A un peu moins d’une semaine de la grande fête, on vous présente les joueuses invitées à faire briller la WNBA !

# Il a lieu où et quand ce match ?

Cette année, le All-Star Game est organisé les 14 et 15 juillet à Las Vegas dans la Michelob Ultra Arena, antre des Aces. Le public derrière les championnes en titre saura donc donner de la voix pour les joueuses de leur équipes nommées ainsi que pour les autres grands noms de la ligue.

Et comme pour les hommes, cet évènement est organisé sur plusieurs jours avec des concours le vendredi 14, veille du match des étoiles. Chez les dames, on oublie le fameux concours de dunks, mais les contests de tirs à 3-points et de skills sont au rendez-vous pour notre plus grand plaisir.

# Et qui a été nommé pour y participer ?

Le format du match est le même qu’en NBA. Les capitaines forment leurs équipes lors d’une Draft ayant lieu très peu de temps avant le match. Donc avant de connaître les effectifs définitifs, on vous présente les deux capitaines, les joueuses titulaires et les remplaçantes nommées par les médias, les joueuses elles-mêmes ainsi que le public.

Les capitaines

Les deux capitaines sont les deux mêmes que l’année dernière : A’Ja Wilson (Las Vegas Aces) et Breanna Stewart (New York Liberty). A’Ja a été élue MVP et DPOY la saison passée, tout en remportant son premier titre de championne. Breanna Stewart, elle, a rejoint la franchise de la Big Apple après de nombreuses saisons à Seattle. Avec son palmarès universitaire, professionnel et européen énorme, elle a su assumer son statut de meilleure joueuse de la planète dès le début de ce nouveau chapitre de sa carrière. Bref, deux gros calibres prêtes à tout faire pour remporter le All-Star Game.

Les deux équipes

Dans la team Wilson, A’Ja a sélectionné ses trois coéquipières aux Aces Jackie Young, Chelsea Gray et Kelsey Plum pour créer une ligne arrière de folie. La MVP en titre a aussi drafté Aliyah Boston (Indiana Fever) qui rejoint le club des joueuse nommées au ASG dès leur première saison WNBA, elle qui sera très probablement élue Rookie de l’Année. Pour rajouter du scoring ? On appelle à la barre Arike Ogunbowale (Dallas Wings), franchise player de l’équipe texane. Pour la suite des remplaçantes, du gros lourd avec notamment Elena Delle Donne (Washington Mystics), seule femme membre du club des 50-40-90. À noter aussi la présence du power couple du Connecticut Sun, DeWanna Bonner et Alyssa Thomas, et des deux joueuses du Dream d’Atlanta sélectionnées pour le All-Star Game, Cheyenne Parker et Allisha Gray.

Pour la team Stewie, Breanna a aussi choisi ses coéquipières actuelles avec Courtney Vandersloot et Sabrina Ionescu (New York Liberty), mais aussi ses potes de Seattle avec Jewell Loyd, scoreuse folle, et Ezi Magbegor, une des révélations du Storm cette saison. Elle a aussi sélectionné Satou Sabally (Dallas Wings), qui est elle plus qu’en lice pour le titre de Meilleure Progression de la saison. BS a ensuite drafté ses lieutenantes préférées avec le retour de Brittney Griner (Phoenix Mercury) sur les parquets du All-Star Game et le spot de titulaire mérité pour la princesse nigériane Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks). Pour les autres remplaçantes, la franchise player du Indiana Fever Kelsey Mitchell est là tout comme celle des Lynx du Minnesota Napheesa Collier. La MVP des Finales 2022 Kahleah Copper (Chicago Sky) sera aussi membre de la team Stewart.

🌟 THE STAGE IS SET 🌟

Team Wilson & Team Stewart will take the court in the 2023 WNBA All-Star Game on July 15th at 8:30pm/ET on ABC!

WNBA July 8, 2023

Les coachs (au féminin)

Les deux coaching staffs nommés sont ceux des franchises premières des conférences Est et Ouest. Sur la côte atlantique, Stephanie White et le staff du Sun de Connecticut ont été désignés, tout comme celui de Becky Hammon et des Aces de Las Vegas sur la face pacifique des USA. Deux entraîneuses pour le WNBA All-Star Game, c’est tout de même beau.

The Las Vegas Aces' Becky Hammon and the Connecticut Sun's Stephanie White are named the head coaches for the 2023 WNBA All-Star Game

WNBA July 1, 2023

# Comment voir le WNBA All-Star Game ?

Le ASG aura lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet dès 2h30 du matin. Il sera à suivre sur le WNBA League Pass, où un essai d’une semaine est disponible, mais aussi sur beIN Sports. Alors, on se retrouve ce week-end ?