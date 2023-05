La WNBA a repris du service vendredi dernier, et la nouvelle superteam du New York Liberty sera attendue au tournant à chaque rencontre de la saison. Pour leur premier match à domicile après une défaite en ouverture face à la défense de fer des Washington Mystics, l’attaque a pris le dessus grâce à une Breanna Stewart tout simplement historique face au Fever d’Indiana.

Malgré le sweep en Playoffs des Nets au premier tour par les Sixers, il restait hier encore beaucoup d’animation au Barclays Center pour un dimanche après-midi. A la Une ? Le retour à domicile de la franchise WNBA de Brooklyn, le New York Liberty, très attendue du fait de son énorme intersaison. Une Free Agency de folie où on a pu voir une vraie superteam se constituer, avec au centre du projet Sabrina Ionescu, déjà présente depuis trois saisons, en association avec Breanna Stewart, considérée comme la meilleure du monde car elle a déjà tout gagné en NCAA, en WNBA et en Europe. La joueuse qui a déjà deux modèles de chaussure signature chez Puma est fière d’avoir rejoint le Liberty et l’a fait savoir après sa performance légendaire face à la franchise d’Indiana.

"Feels like I made the right decision."

Breanna Stewart on her home debut with the New York Liberty where she dropped 45 points 🗽pic.twitter.com/JxH9PllIs3

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 21, 2023

Ce premier match sur son nouveau parquet est à marquer d’une pierre blanche. Elle a tout d’abord battu le record de franchise, établi à 40 points en 2010 par Cappie Pondexter. Ensuite, avec ses six tirs du parking, elle est devenue la seconde joueuse de l’histoire en enregistrer 45 points, plus de 10 rebonds et 6 tirs à 3-points sur une rencontre après Maya Moore. Le tout en seulement… trois quart-temps. Oui, 30 minutes. Une demi-heure pour mettre Indiana à terre et marquer l’histoire d’une franchise qu’elle a rejoint en début d’année. Et après cette perf historique, on sait donc pourquoi le New York Liberty aura une cible dans le dos jusqu’à la fin de la saison en octobre.

Stewie joined Maya Moore as the only player in W History to record 45+ PTS, 10+ REB, & 6+ 3PM in a game. 🔥 pic.twitter.com/uHgYBgwMyq

— New York Liberty (@nyliberty) May 21, 2023